متفوتشي الفرصة.. أرخص سماعات إيربودز تستحق الشراء

في عام 2023، هناك العديد من سماعات الأذن اللاسلكية "إيربودز" الرخيصة التي تستحق الشراء. فيما يلي بعض الخيارات الأفضل:

• Oraimo Freepods 3

تتميز سماعات Oraimo Freepods 3 بتصميم أنيق وصوت جيد. فهي مقاومة للماء والغبار، وتتمتع بعمر بطارية يصل إلى 3 ساعات مع الشحن العكسي من العلبة

Oraimo Freepods 3

• Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

تتميز سماعات Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 بتصميم مريح وصوت جيد. فهي مقاومة للماء والغبار، وتتمتع بعمر بطارية يصل إلى 4 ساعات مع الشحن العكسي من العلبة.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

• Realme Buds Air 3

تتميز سماعات Realme Buds Air 3 بتصميم أنيق وصوت جيد. فهي مقاومة للماء والغبار، وتتمتع بعمر بطارية يصل إلى 5 ساعات مع الشحن العكسي من العلبة.

Realme Buds Air 3

• Haylou GT3 Pro

تتميز سماعات Haylou GT3 Pro بتصميم مريح وصوت جيد. فهي مقاومة للماء والغبار، وتتمتع بعمر بطارية يصل إلى 7 ساعات مع الشحن العكسي من العلبة.

Haylou GT3 Pro

• Ugreen HiTune T1

تتميز سماعات Ugreen HiTune T1 بتصميم أنيق وصوت جيد. فهي مقاومة للماء والغبار، وتتمتع بعمر بطارية يصل إلى 5 ساعات مع الشحن العكسي من العلبة.

Ugreen HiTune T1

عند اختيار سماعات الأذن اللاسلكية "إيربودز"، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• التصميم: يجب أن تكون سماعات الأذن مريحة في الارتداء، وأن تتناسب مع أذنيك.

• الصوت: يجب أن يكون صوت سماعات الأذن جيدًا، مع وضوح في الأصوات العالية والمنخفضة.

• المميزات: يجب أن تتمتع سماعات الأذن بالميزات التي تحتاجها، مثل عمر البطارية الطويل، ومقاومة الماء والغبار، وإمكانية الاقتران مع أجهزة متعددة.

إذا كنت تبحث عن أرخص سماعات إيربودز تستحق الشراء في عام 2023، فإن الخيارات المذكورة أعلاه هي خيارات جيدة.