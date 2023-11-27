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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. إرشادات لتجنب الأعطال في الشتاء.. بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

السيارات دائما ما تحتاج إلي صيانة مستمرة ، وذلك حتي لا تتعرض السيارة لأعطال مفاجئة أثناء التحرك علي الطرق السريعة ، خصوصا أن السيارات يحدث بها الكثير من الأعطال خلال فصل الشتاء نتيجة الرياح القوية ، ونزول الأمطار ، وذلك من شأنه أن يظهر أي أعطال بالسيارة ويؤدي إلي توقفها .

انطلقت سيارة بورشه باناميرا موديل 2024 ، داخل الأسواق بتحديثات جديدة تمت علي مقصورة القيادة ، وتظهر باناميرا بـ شاشات ثلاثية، ونظام تعليق هوائي من كايين، وتقدم بورشه باناميرا حاليا في جيلها الثالث.

كشفت شركة ألفاروميو الإيطالية عن طرازها الجديد ألفاروميو تونالي ، وتنتمي تونالي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتأتي تونالي داخل سوق السيارات المصري بحجم أقل من ألفاروميو  ستيلفيو.

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتتوافر تلك السيارات بمختلف الفئات والتجهيزات، وذلك من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تحتوي علي مميزات تكنولوجية متطورة وحديثة ومن ضمن هذه السيارات بي واي دي F3 موديل 2024 الجديدة .

أعلنت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني كوبر موديل 2025 ، والتي ستنطلق بـ 5 أبواب بدلا من 3 أبواب ، وستحصل علي جميع تحديثات ميني كوبر ذات الثلاثة أبواب ، وستحتوي كوبر علي مساحة اكبر قليلا من كوبر ذات الثلاثة أبواب .

إرشادات لتجنب الأعطال بورشه باناميرا 2024 بورشه ألفاروميو تونالي الـSUV بي واي دي F3 موديل 2024 ميني كوبر 2025

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