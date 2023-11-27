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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميني كوبر 2025 تنطلق بتحديثات جديدة

مواصفات ميني كوبر
مواصفات ميني كوبر موديل 2025 ذات الـ 5 أبواب 

أعلنت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني كوبر موديل 2025 ، والتي ستنطلق بـ 5 أبواب بدلا من 3 أبواب ، وستحصل علي جميع تحديثات ميني كوبر ذات الثلاثة أبواب ، وستحتوي كوبر علي مساحة اكبر قليلا من كوبر ذات الثلاثة أبواب .

مواصفات ميني كوبر موديل 2025 ذات الـ 5 أبواب 

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- مواصفات ميني كوبر موديل 2025 :

تحتوي ميني كوبر موديل 2025 على بابين إضافيين وتم زيادة مساحة قاعدة العجلات قليلا علي عكس ميني موبر ذات الثلاثة أبواب ، ويعتمد الطراز الجديد نفس الواجهة الأمامية، و نفس المصابيح الأمامية المستديرة، ومصابيح LED نهارية .

مواصفات ميني كوبر موديل 2025 ذات الـ 5 أبواب 


تختلف الشبكة الأمامية في ميني كوبر موديل 2025 قليلاً عن سيارة ميني كوبر الكهربائية بثلاثة أبواب ، بالإضافة الي  وجود شرائح أفقية تمتد بعرض الشبكة، ومصابيح خلفية LED مثلثة، وجناح ممتد من السقف.

مواصفات ميني كوبر موديل 2025 ذات الـ 5 أبواب 

إصدارات ميني كوبر موديل 2025 التي تعمل بـ محركات الاحتراق مختلفة عن السيارات الكهربائية وذلك بفضل وجود مقابض أبواب أكثر تقليدية، وصدادات بلاستيكية، وأغطية علي شكل صدفي.

ميني كوبر مواصفات ميني كوبر كوبر موديل 2025 مينى كوبر

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