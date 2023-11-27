ميني كوبر 2025 تنطلق بتحديثات جديدة

أعلنت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني كوبر موديل 2025 ، والتي ستنطلق بـ 5 أبواب بدلا من 3 أبواب ، وستحصل علي جميع تحديثات ميني كوبر ذات الثلاثة أبواب ، وستحتوي كوبر علي مساحة اكبر قليلا من كوبر ذات الثلاثة أبواب .

مواصفات ميني كوبر موديل 2025 ذات الـ 5 أبواب

- مواصفات ميني كوبر موديل 2025 :

تحتوي ميني كوبر موديل 2025 على بابين إضافيين وتم زيادة مساحة قاعدة العجلات قليلا علي عكس ميني موبر ذات الثلاثة أبواب ، ويعتمد الطراز الجديد نفس الواجهة الأمامية، و نفس المصابيح الأمامية المستديرة، ومصابيح LED نهارية .

مواصفات ميني كوبر موديل 2025 ذات الـ 5 أبواب



تختلف الشبكة الأمامية في ميني كوبر موديل 2025 قليلاً عن سيارة ميني كوبر الكهربائية بثلاثة أبواب ، بالإضافة الي وجود شرائح أفقية تمتد بعرض الشبكة، ومصابيح خلفية LED مثلثة، وجناح ممتد من السقف.

مواصفات ميني كوبر موديل 2025 ذات الـ 5 أبواب

إصدارات ميني كوبر موديل 2025 التي تعمل بـ محركات الاحتراق مختلفة عن السيارات الكهربائية وذلك بفضل وجود مقابض أبواب أكثر تقليدية، وصدادات بلاستيكية، وأغطية علي شكل صدفي.