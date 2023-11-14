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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين دى إس DS4 وميني ميني كوبر S موديل 2023

مقارنة بين دى اس
مقارنة بين دى اس DS4 و مينى مينى كوبر S موديل 2023

يبحث قطاع كبير من المواطنين داخل سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 عن إصدارات تناسبهم وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلك تلك السيارات من مميزات متطورة ، وبعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة تقاربت فئات السيارات من بعضها البعض في الأسعار واصبح الاختيار من بينهم أمرا صعبا.

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين دى اس DS4 و مينى مينى كوبر S موديل 2023 :


1- مينى مينى كوبر S موديل 2023 :

 أسعار مينى مينى كوبر S موديل 2023 

تتسارع سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 192 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 225 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- وسائل الأمان بـ مينى مينى كوبر S :

زودت سيارة  مينى مينى كوبر S موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، و نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- أسعار مينى مينى كوبر S موديل 2023 :

 أسعار مينى مينى كوبر S موديل 2023 

الفئة الأولي من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2023 تباع بسعر مليون و 830 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2023 تباع بسعر مليون و 880 ألف جنيه .

2- دى اس DS4 موديل 2023 :

أسعار دى اس DS4 موديل 2023

تحتوي سيارة دى اس DS4 موديل 2023 علي محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 52 لتر، وتخرج قوة 215 حصان، وتصل سرعة دى اس DS4 القصوى الي 235 كم/ساعة .

- وسائل السلامة بـ  دى اس DS4 :

تظهر سيارة دى اس DS4 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية ، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار دى اس DS4 موديل 2023 :

أسعار دى اس DS4 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة دى اس DS4 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دى اس DS4 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 680 ألف جنيه .

 

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