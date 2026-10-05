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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع يبحث سُبل التعاون مع سفير بنما في مجالات التسويق والتدريب وتبادل المعلومات

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، السفير ريكاردو إيساثا السفير البنمي في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء، في ضوء علاقات التعاون والشراكة، ويستهدف مناقشة تأثير التحديات الجيوسياسية والبيئية الراهنة على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي لضمان انتظام حركة الملاحة عبر الممرات الملاحية المُختلفة وتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

وأعرب الفريق ربيع عن تطلعه واستعداده لتعزيز علاقات الشراكةمع قناة "بنما" والاستفادة مما يجمع الجانبين من سمات ومصالح مُشتركة لتحقيق مزيدًا من التقارب والتكامل عبر تبادل الخبرات والتعاون في أوجه عمل جديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إدارة الأزمات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات العمل المؤسسي بالهيئة في ظل توالي التحديات المُختلفة إقليميًا ودوليًا وما لها من تأثيرات مُباشرة على حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس نجحت في تنويع حصيلة عائداتها من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة بترسانات وشركات الهيئة، واستحداث حزمة جديدة من الخدمات البحرية واللوجيستية لتعزيز مكانة وتنافسية القناة.

من جانبه، أعرب السفير ريكاردو إيساثا السفير البنمي بالقاهرة، عن اعتزازه وتقديره لعلاقات التعاون الممتدة مع قناة السويس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات التسويق والتدريب وتبادل المعلومات وغيرها. 

كما ثمن السفير البنمي بالقاهرة الجهود المصرية الدبلوماسية والحكومية المبذولة لدعم علاقات التعاون المشترك بين قناة السويس وقناة بنما، مُعربًا عن ثقته في أن تشهد الفترة المُقبلة مزيدا من التعاون المُثمر والبناء في ضوء اهتمام البلدين بتعميق روابط التعاون.

وأكد السفير البنمي بالقاهرة أن قناة السويس تظل ركنًا رئيسيًا لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية، وتحظى باهتمام بالغ من قبل الأوساط الملاحية مما يفرض ضرورة التكامل والتعاون في ضوء ما تشهده صناعة النقل البحري من تحديات مُختلفة لاسيما مع اتساق المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية العمل بالقناتين.
     

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