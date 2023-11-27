عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال في الشتاء

إرشادات لتجهيز سيارتك
إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

السيارات دائما ما تحتاج إلي صيانة مستمرة ، وذلك حتي لا تتعرض السيارة لأعطال مفاجئة أثناء التحرك علي الطرق السريعة ، خصوصا أن السيارات يحدث بها الكثير من الأعطال خلال فصل الشتاء نتيجة الرياح القوية ، ونزول الأمطار ، وذلك من شأنه أن يظهر أي أعطال بالسيارة ويؤدي إلي توقفها .

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني تبدأ من 670 ألف جنيه

تويوتا وهيونداي وبيجو.. 5 سيارات سيدان جديدة في مصر

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال والحوادث بالشتاء :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

1-  التأكد من عمل أضواء السيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

خلال فصل الشتاء تكون مدة النهار قليلة ، وبالتالي يحتاج السائق الي أضواء سيارته من اجل التحرك والسفر علي الطرق السريعة ، ومن هنا يجب التأكد من عمل جميع أضواء سياراتك .

2- فحص بطارية السيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

تواجه البطاريات صعوبة في العمل خلال الطقس البارد، وبالتالي اذا كانت بطارية سياراتك ضعيفة فلن تعمل خلال فصل الشتاء علي عكس الصيف يمكن أن تعمل بطارية السيارة اذا كانت ضعيفة ، ومن هنا يجب فحص حالة البطارية قبل السفر بالسيارة .

3- تغير زيوت وفلاتر السيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

خلال فصل الشتاء يجب تغير الزيوت والسوائل بزيوت وسوائل اخف وذلك لتناسب ظروف الطقس البارد ، وذلك لضمان عمل السيارة بأمان .

4- الكشف على مساحات الزجاج :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء


إذا كان هناك شقوق أو أضرار ظاهرة بالمساحات فيجب استبدالها بمساحات جديدة، وذلك لان للمساحات دور مهم جدا خلال فصل الشتاء وخصوصا عند نزول المطر .

5- التأكد من حالة الزجاج الأمامي بالسيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

الزجاج الأمامي للسيارة مهم لكشف الرؤية أمام السيارة ، وبالتالي اذا كانت الزجاج الأمامي به قشور أو قديم فيجب استبداله علي الفور .

أضواء السيارة بطارية السيارة البطاريات تغير زيوت فلاتر زيوت مساحات الزجاج حالة الزجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

شاهد| سيارة بورشه باناميرا 2024 في جيلها الثالث

ميني كوبر 2025 تنطلق بتحديثات جديدة

بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

مواصفات ألفاروميو تونالي الـSUV الجديدة

بـ 200 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك أوتوماتيك للبيع |اعرف المواصفات

سيارات 2023 لـ جميع الفئات بـ950 ألف جنيه

أسعار مازدا CX90 موديل 2024 بالسعودية

شاهد| مواصفات تيسلا سايبرتراك قبل إطلاقها رسيماً

ترشيحاتنا

الاحتلال يقتلع مئات من أشجار الزيتون في جنوب بيت لحم

الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لتمديد الهدنة يوما إضافيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين

القاهرة الإخبارية: مساع مصرية لتنفيذ المرحلة الرابعة من الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

إيران: تحركات الحوثي في البحر الأحمر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني

الشوالي بينكّت على شيكابالا.. لقطة الأباتشي تثير سخرية المعلق التونسي.. ماذا فعل؟

أهمية الوعي في بناء المجتمعات.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي شبهات وردود غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ