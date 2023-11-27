إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال في الشتاء

السيارات دائما ما تحتاج إلي صيانة مستمرة ، وذلك حتي لا تتعرض السيارة لأعطال مفاجئة أثناء التحرك علي الطرق السريعة ، خصوصا أن السيارات يحدث بها الكثير من الأعطال خلال فصل الشتاء نتيجة الرياح القوية ، ونزول الأمطار ، وذلك من شأنه أن يظهر أي أعطال بالسيارة ويؤدي إلي توقفها .

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال والحوادث بالشتاء :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

1- التأكد من عمل أضواء السيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

خلال فصل الشتاء تكون مدة النهار قليلة ، وبالتالي يحتاج السائق الي أضواء سيارته من اجل التحرك والسفر علي الطرق السريعة ، ومن هنا يجب التأكد من عمل جميع أضواء سياراتك .

2- فحص بطارية السيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

تواجه البطاريات صعوبة في العمل خلال الطقس البارد، وبالتالي اذا كانت بطارية سياراتك ضعيفة فلن تعمل خلال فصل الشتاء علي عكس الصيف يمكن أن تعمل بطارية السيارة اذا كانت ضعيفة ، ومن هنا يجب فحص حالة البطارية قبل السفر بالسيارة .

3- تغير زيوت وفلاتر السيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

خلال فصل الشتاء يجب تغير الزيوت والسوائل بزيوت وسوائل اخف وذلك لتناسب ظروف الطقس البارد ، وذلك لضمان عمل السيارة بأمان .

4- الكشف على مساحات الزجاج :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء



إذا كان هناك شقوق أو أضرار ظاهرة بالمساحات فيجب استبدالها بمساحات جديدة، وذلك لان للمساحات دور مهم جدا خلال فصل الشتاء وخصوصا عند نزول المطر .

5- التأكد من حالة الزجاج الأمامي بالسيارة :

إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال بالشتاء

الزجاج الأمامي للسيارة مهم لكشف الرؤية أمام السيارة ، وبالتالي اذا كانت الزجاج الأمامي به قشور أو قديم فيجب استبداله علي الفور .