إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال في الشتاء

السيارات دائما ما تحتاج إلي صيانة مستمرة ، وذلك حتي لا تتعرض السيارة لأعطال مفاجئة أثناء التحرك علي الطرق السريعة ، خصوصا أن السيارات يحدث بها الكثير من الأعطال خلال فصل الشتاء نتيجة الرياح القوية ، ونزول الأمطار ، وذلك من شأنه أن يظهر أي أعطال بالسيارة ويؤدي إلي توقفها .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري إرشادات لتجهيز سيارتك لتجنب الأعطال والحوادث بالشتاء :
1- التأكد من عمل أضواء السيارة :
خلال فصل الشتاء تكون مدة النهار قليلة ، وبالتالي يحتاج السائق الي أضواء سيارته من اجل التحرك والسفر علي الطرق السريعة ، ومن هنا يجب التأكد من عمل جميع أضواء سياراتك .
2- فحص بطارية السيارة :
تواجه البطاريات صعوبة في العمل خلال الطقس البارد، وبالتالي اذا كانت بطارية سياراتك ضعيفة فلن تعمل خلال فصل الشتاء علي عكس الصيف يمكن أن تعمل بطارية السيارة اذا كانت ضعيفة ، ومن هنا يجب فحص حالة البطارية قبل السفر بالسيارة .
3- تغير زيوت وفلاتر السيارة :
خلال فصل الشتاء يجب تغير الزيوت والسوائل بزيوت وسوائل اخف وذلك لتناسب ظروف الطقس البارد ، وذلك لضمان عمل السيارة بأمان .
4- الكشف على مساحات الزجاج :
إذا كان هناك شقوق أو أضرار ظاهرة بالمساحات فيجب استبدالها بمساحات جديدة، وذلك لان للمساحات دور مهم جدا خلال فصل الشتاء وخصوصا عند نزول المطر .
5- التأكد من حالة الزجاج الأمامي بالسيارة :
الزجاج الأمامي للسيارة مهم لكشف الرؤية أمام السيارة ، وبالتالي اذا كانت الزجاج الأمامي به قشور أو قديم فيجب استبداله علي الفور .