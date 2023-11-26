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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني تبدأ من 670 ألف جنيه

سيارات رياضية يقدمها
سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو تنوع بلد المنشأ والعلامات التجارية، بالاضافة إلى اختلاف اشكال التصميم بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام SUV أو من فئة الكروس اوفر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

1 - جاك S2

 

تضم السيارة جاك S2 موديل 2024 قفل مركزي للابواب وريموت، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة ملونة تعمل باللمس، بلوتوث، مدخل USB، نظام ترفيهي صوتي، جنوط رياضي، كاميرا خلفية وحساسات ركن، مثبت سرعة، فرامل ABS و EBD.

 

دعمت السيارة جاك S2 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية 113 حصان، ناقل سرعات أوتوماتيك CVT، مع مدة زمنية تقدر بـ 12.8 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، و استهلاك وقود بنسبة قدرها 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة جاك S2 موديل 2024 

 

تقدم جاك S2 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 679.900 جنيه.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

2 - شيري تيجو 3

 

زودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى وجود اضاءة LED، إلى جانب فتحة سقف كهربائية، مع اقطاب ثنائية على جانبي الجزء العلوي، و محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة  125 حصانا، و 160 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

وتستمد شيري تيجو 3 موديل 2024 اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT، مع ساسات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية، ومثبت للسرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

 

سعر شيري تيجو 3 موديل 2024

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 720 الف جنيه.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

3 - جاك JS3

تستمد جاك JS3 موديل 2024 قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج قوة قدرها 118 حصانا، بالاضافة إلى 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب اعتمادها على علبة تروس أوتوماتيكية طراز CVT، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، و تأتي السيارة بنسبة طول إجمالية بلغت 4345 مم، و 1765 مم للعرض الكلي، و 1640 مم للارتفاع.

 

سعر جاك JS3 موديل 2024

 

تقدم السيارة جاك JS3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 824,900 جنيه. 

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

4 - بيستون T33

 

تحتوي السيارة بيستون T33 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، و تصل سرعتها القصوى إلى 168 كم/س، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود بـ 6.9 لتر لكل 100 كم.

 

سعر السيارة بيستون T33 موديل 2023 

 

تقدم السيارة بيستون T33 موديل 2023 بسعر يتراوح بين 870 الف و924 الف جنيه.

سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني

5 - هافال جوليان

 

تضم السيارة هافال جوليان فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام ESP الثبات الالكتروني، مع تقنية المساعدة على صعود المرتفعات وخوض المنحدرات، و تقنيات اعلى تجهيزًا منها، كشف النقاط العمياء، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، نظام تحديد الحارة المرورية، خاصية التوقف التلقائي في حالات الخطر، ومثبت للسرعة، وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS.

 

وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 150 حصان، و220 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

اسعار السيارة هافال جوليان 

 

تقدم السيارة هافال جوليان بأسعار رسمية تتراوح بين 775 الف جنيه و905 آلاف جنيه، لموديلات 2022 والتي يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات.

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