مواصفات ألفاروميو تونالي الـSUV الجديدة

كشفت شركة ألفاروميو الإيطالية عن طرازها الجديد ألفاروميو تونالي ، وتنتمي تونالي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتأتي تونالي داخل سوق السيارات المصري بحجم أقل من ألفاروميو ستيلفيو.
تتوافر ألفاروميو تونالي داخل السوق المصري بفئتين فقط مختلفين في الأسعار والتجهيزات ويطلق عليهم TI و Veloce ، وهناك فئة ثالثة من تونالي ولكن لم تتواجد في مصر حتي الان .
- محرك ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة :
تحصل سيارة ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وينتج قوة 256 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتصل سرعة تونالي القصوى الي 235 كم/ساعة، وتحتاج الي 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 6 ثواني .
- وسائل الأمان بـ ألفاروميو تونالي :
زودت سيارة ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ، ونظام التعرف على إشارات المرور ، والتحذير من الاصطدام الأمامي ، ونظام اكتشاف المشاة ، وبها وظائف لـ مراقبة النقاط العمياء ، و التنبيه الخلفي لحركة المرور ، ومساعد انتباه السائق ، ووظائف مساعدة للبقاء في المسار.
- مواصفات ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة :
تحتوي سيارة ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة علي العديد من المميزات منها، برنامج معلومات وترفيه Uconnect 5 ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عرض معلومات السائق مقاس 12.3 بوصة ، ونظام Apple CarPlay اللاسلكي ، و Android Auto ، وشاحن اللاسلكي.
بالإضافة الي أن ألفاروميو تونالي الـ SUV يتواجد بها أيضا، مصابيح أمامية LED كاملة، ومصابيح خلفية، وبها أفضل توزيع للوزن والتوجيه ، ونظام تعليق MacPherson لـ تعزيز التحكم، و نظام التعليق النشط إلكترونيًا.