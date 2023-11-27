مواصفات ألفاروميو تونالي الـSUV الجديدة

كشفت شركة ألفاروميو الإيطالية عن طرازها الجديد ألفاروميو تونالي ، وتنتمي تونالي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتأتي تونالي داخل سوق السيارات المصري بحجم أقل من ألفاروميو ستيلفيو.

ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة

تتوافر ألفاروميو تونالي داخل السوق المصري بفئتين فقط مختلفين في الأسعار والتجهيزات ويطلق عليهم TI و Veloce ، وهناك فئة ثالثة من تونالي ولكن لم تتواجد في مصر حتي الان .

- محرك ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة :

تحصل سيارة ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وينتج قوة 256 حصان، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتصل سرعة تونالي القصوى الي 235 كم/ساعة، وتحتاج الي 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 6 ثواني .

- وسائل الأمان بـ ألفاروميو تونالي :

ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة

زودت سيارة ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ، ونظام التعرف على إشارات المرور ، والتحذير من الاصطدام الأمامي ، ونظام اكتشاف المشاة ، وبها وظائف لـ مراقبة النقاط العمياء ، و التنبيه الخلفي لحركة المرور ، ومساعد انتباه السائق ، ووظائف مساعدة للبقاء في المسار.

- مواصفات ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة :

تحتوي سيارة ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة علي العديد من المميزات منها، برنامج معلومات وترفيه Uconnect 5 ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عرض معلومات السائق مقاس 12.3 بوصة ، ونظام Apple CarPlay اللاسلكي ، و Android Auto ، وشاحن اللاسلكي.

ألفاروميو تونالي الـ SUV الجديدة



بالإضافة الي أن ألفاروميو تونالي الـ SUV يتواجد بها أيضا، مصابيح أمامية LED كاملة، ومصابيح خلفية، وبها أفضل توزيع للوزن والتوجيه ، ونظام تعليق MacPherson لـ تعزيز التحكم، و نظام التعليق النشط إلكترونيًا.