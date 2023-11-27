بالأرقام.. إحصائيات 3 أيام من الهدنة في قطاع غزة

بدأت الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية 24 نوفمبر 2023، ولمدة أربعة أيام تنتهي في تمام السابعة من صباح غد الثلاثاء.

واتفق الطرفان على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، يفرج خلالهما عن مزيد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، بعد جهود مصرية قطرية.

ومهدت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة الطريق للإفراج عن ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما لا يقل عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيًا محتجزين في سجون الاحتلال.

ونستعرض في النقاط التالية أبرز إحصائيات الأيام الثلاثة التي انقضت من الهدنة:

أفرجت حركة حماس عن 40 رهينة إسرائيلية وبعضهم مزدوجي الجنسية بمعدل 13 الجمعة، و13 السبت، و14 الأحد.

المفرج عنهم من حماس هم 21 طفلاً بعمر 18 عامًا أو أقل، و 11 امرأة بالغة.

7 نساء يبلغن من العمر 65 عامًا أو أكبر.

الرهائن الأجانب: 18 مواطنًا أجنبيًا، من بينهم 17 مواطنًا تايلنديًا ومواطنًا فلبينيًا واحدًا.

تم إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأجانب الثمانية عشر الذين تم إطلاق سراحهم من غزة كجزء من مفاوضات منفصلة ولم يتم تضمينهم في الصفقة بين إسرائيل وحماس.

الأسرى المُطلق سراحهم من سجون الاحتلال:

إجمالي المفرج عنه من إسرائيل 117 امرأة وطفلا.

39 الجمعة، 39 السبت، و39 الأحد.

وشمل إجمالي المفرج عنهم:

28 امرأة بالغة.

فتاتان مراهقتان، و87 مراهقًا من الذكور تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل.

المصدر: شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.