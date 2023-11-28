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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم.. وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم
أعلنت المدارس الثانوية، فصل أعداد كبيرة من الطلاب لتجاوزهم النسبة المقررة للغياب والتي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها الوزارية المنظمة لهذا الشأن .

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب
أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة .

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يحدد شروط التقديم في مسابقة حافز الابتكار| تفاصيل
تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم مشاريع التخرج من خلال برامج ومسابقات بدعم مالي كبير لهؤلاء الطلاب الأمر الذي يدفهم بشكل كبير نحو التطور.

ملتقى إعلام القاهرة يناقش استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
افتتحت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة الملتقى العلمي لقسم الصحافة، الذي يركز في هذه الدورة على استعرض إحدى الإشكاليات المهمة التي تشغل المجتمع البحثي من خلال مناقشة الضوابط الأخلاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحوث الإعلامية .

هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن موعد إجازة نصف العام 2024 ، للرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب بهذا الشأن ، ووقف الشائعات التي تزعم صدور قرار ينص على تغيير موعد إجازة نصف العام 2024.

إجازة استثنائية لطلاب 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية بسبب الانتخابات الرئاسية
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلاً بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية.

وزير التعليم: لن نسمح بالغش أو التسريب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، آليات المديريات التعليمية في إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  للفصل الدراسي الأول.

قرار عاجل بسرعة تسكين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم وتيسير الإجراءات لهم
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، توجيهات عاجلة إلى مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، حيث شدد خلالها على سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى" وتيسير كافة الإجراءات لهم.

النائب مجاهد نصار يهدي مدرسة الدكتور علي مصطفى طفاية حريق بمشتملاتها
قام المستشار محمد صدقي نصار، مدير مكتب النائب مجاهد نصار، بتسليم مدرسة الدكتور علي مصطفى مشرفة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، طفاية حريق بمشتملاتها من بكارة وخرطوم حريق وحامل حائط تستعمل كنقطة لرياض الأطفال.

تربية وصيدلة السادات تنظمان حملة للتوعية والتبرع بالدم
نظمت كلية التربية جامعة مدينة السادات بالتعاون مع كلية الصيدلة وبنك الدم، حملة للتوعية وللتبرع بالدم، اليوم الإثنين، للطلاب وجميع العاملين بكلية التربية، وقام أعضاء الحملة بتوعية الطلاب بالفوائد العديدة للتبرع بالدم، وتواجدت سيارة الحملة داخل الكلية وشهدت إقبالا كبيرا من الطلاب.

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شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

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