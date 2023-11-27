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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة .

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار استكمال تطوير العملية التعليمية، فنعلن أن الوزارة بصدد تطوير مناهج مرحلة الثانوية الثانوية العامة لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم  مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

 انعقد هذا الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

وخلال الاجتماع ، رحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالحضور في هذا اللقاء والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية، والارتقاء بها في جميع محافظات الجمهورية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم رضا حجازى وزير

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