شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

أعلنت المدارس الثانوية، فصل أعداد كبيرة من الطلاب لتجاوزهم النسبة المقررة للغياب والتي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قراراتها الوزارية المنظمة لهذا الشأن .

وأوضحت المدارس الثانوية، أنها تهيب بالطلاب الالتزام بالحضور في المدارس وعدم تجاوز نسبة الغياب المسموح بها طوال العام الدراسي.

الأوراق المطلوبة لإعادة القيد

وأعلنت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة إعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب تجاوز نسبة الغياب :

· اصل إيصال المصروفات كاملة بمكتب البريد 530 جنيها + 3 صور منه

· اصل إيصال إعادة القيد بمكتب البريد (يتوقف المبلغ على حسب حالة الطالب) + 3 صور منه

· اصل إيصال تأمين التابلت بمكتب البريد (105 جنيهاً) + 3 صور منه

· يتقدم ولي أمر الطالب بطلب إعادة القيد في خلال 15 يوما من تاريخ الفصل بالمدرسة

عقوبات الغياب المقررة في لائحة الانضباط المدرسي

في حالة غياب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول ، يتم اللجوء اولا للمعالجة الاولى المتمثلة في توجيه وارشاد الطالب من الاخصائي الاجتماعي ، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي ، ودراسة اسباب غياب الطالب من بل الاخصائي الاجتماعي ، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم اخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار .

وفي حالة استمرار الغياب ، يتم اللجواء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المهالفة غيابا ويتم اخطار ولي الامر بذلك واخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار ، واذا استمر الغياب يتم اللجواء للمعالجة الثالثة والاخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ اجراءات نقله إلى فصل آخر ، وانذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع اخطار ولي الأمر ، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع اخطار ولي الأمر

أما في حالة غياب الطالب غياب كامل بدون غذر مقبول اكثر من مرتين في الشهر : يتم اللجوء اولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار ، واستدعاء ولي الامر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب واخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك

وفي حالة استمرار الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب الى الاخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته الى الاخصائي النفسي اذا استدعى الأمر ذلك ، ثم يتم ارسال انذار اول لولي الامر ، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لإتخاذ قرار بنقل الطالب الى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر ، اما المعالجة الثالثة والاخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة تتمثل في توجيه انذار ثاني يرسل الى ولي الامر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب الى مدرسة اخرى ، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالادارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب الى درسة اخرى مع اخطار ولي الامر

حصر الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة الشهادتي الإعدادية والشهادة الثانوية

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تطبيق لائحة النظام والانضباط المدرسى لأهميتها في تنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدارس، وتحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرًا إلى أن الانضباط في المدرسة يمثل أولوية.

كما شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة تفعيل حصر الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وتفعيل الغياب الإلكتروني.

وكان قد أصدر الدكتور رضا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن انتظام الدراسة ، لضمان حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

ونص الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التنبيه على ضرورة إتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

وأكد الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعـدادي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.

وتضمن الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم (۲۳۷) لسنة ٢٠٠٤ التي تنص على أنه "لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم" لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين

قوائم الطلاب المفصولين