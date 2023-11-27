هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن موعد إجازة نصف العام 2024 ، للرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب بهذا الشأن ، ووقف الشائعات التي تزعم صدور قرار ينص على تغيير موعد اجازة نصف العام 2024.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد اجازة نصف العام 2024 ، السابق إعلانه في الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن موعد اجازة نصف العام 2024 كما هو بدون تغيير ، حيث تقرر أن يكون موعد اجازة نصف العام 2024 بدءا من يوم 27 يناير 2024 .

وأوضحت الوزارة، أنه حسب ما سبق وأن تم إعلانه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، تكون مدة اجازة نصف العام 2024 أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، مشيرةً إلى أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه في حالة تعارض موعد اجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 يبلغ 35 أسبوعا ، حيث يستمر الفصل الدراسي الأول من 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.



كما قررت الوزارة بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024 ، و بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 ، و بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 ، مشددةً على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال إن الوزارة عملت على تنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، موجهًا بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم الاستفادة من هذه المجموعات.

ولإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب، كان قد وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي، مضيفًا أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس.