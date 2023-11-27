عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن موعد إجازة نصف العام 2024 ، للرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب بهذا الشأن ، ووقف الشائعات التي تزعم صدور قرار ينص على تغيير موعد اجازة نصف العام 2024.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد اجازة نصف العام 2024 ، السابق إعلانه في الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن موعد اجازة نصف العام 2024 كما هو بدون تغيير ، حيث تقرر أن يكون موعد اجازة نصف العام 2024 بدءا من يوم 27 يناير 2024 .

وأوضحت الوزارة، أنه حسب ما سبق وأن تم إعلانه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ،  تكون مدة اجازة نصف العام 2024 أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27  يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، مشيرةً إلى أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه في حالة تعارض موعد اجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد أسابيع الدراسة في العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 يبلغ 35 أسبوعا ، حيث يستمر الفصل الدراسي الأول من 30 سبتمبر  2023 إلى الخميس 25 يناير 2024  .

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

كما قررت الوزارة بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024  ، و بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 ، و بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 ، مشددةً على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال إن الوزارة عملت على تنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، ومن بينها مجموعات الدعم المدرسي، موجهًا بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم  الاستفادة من هذه المجموعات.

ولإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب، كان قد وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي، مضيفًا أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر، موجهًا أيضا بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس.

اجازة نصف العام 2024 اجازة نصف العام نصف العام تقنية الفار التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

بالأرقام.. إحصائيات 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القاضية ممكن.. الكاف يحتفل بذكرى حصول الأهلى على بطولة إفريقيا للمرة التاسعة

مسئول إسرائيلي يكشف الخطوط العريضة لاتفاق اليومين المقبلين

التحريك الأخير.. أسعار الذهب في ختام التعاملات بمصر اليوم

البيت الأبيض: بايدن "فزع" من إطلاق النار على 3 فلسطينيين بولاية فيرمونت

شاهد مظاهر الدمار على مخيم الشاطئ.. أكبر من أن توصف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

بطولة غادة عبد الرازق وشيرين رضا.. تفاصيل حكايات حدث بالفعل

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ