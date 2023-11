جينيفر لوبيز تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وفيلمها مع زوجها بن أفليك

كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن موعد إطلاق البومها الجديد والذى يحمل اسم This Is Me.. Now فى فبراير المقبل.

كما كشفت جينيفر لوبيز عن أن إطلاق الألبوم سيكون مصحوبا لفيلم غنائى من بطولتها وقامت بكتابه مع زوجها بن افليك.

والفيلم الغنائى الذى قامت جينيفر لوبيز بكتابته يرصد رحلتها لإيجاد الحب الحقيقي وهي تحت الأضواء بينما الألبوم الذى تقدم من خلاله 13 أغنيه.

وكشف برومو الفيلم الذى كتبته جينيفر لوبيز عن وجود مجموعة من النجوم حيث ظهرت ايميت ابنة جينيفر لوبيز.

وقد خطفت جينيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها مع، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان جينيفر لوبيز

واختارت جينيفر لوبيز فستانا باللون الاسود والفضي وبقصة تكشف عن احد ساقيها، وبتصميم مختلف من منطقة الاكتاف والصدر، واختارت حقيبة صغيرة باللون الأسود والفضي.

وكان فستان جينيفر لوبيز من تصميم مصمم الأزياء David Koma, وقد بلغ سعره 13,461 ريال سعودي، اي ما يعادل 110,898 جنيه مصري.

وتركت جينفر لوبيز شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت جينيفر لوبيز إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل باللون الاسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتزينت جينيفر لوبيز بمجوهرات لافتة، فقامت بإختيار وقرطين على شكل ثعبان، وخاتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.