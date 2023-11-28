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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة إيران اليوم.. طهران تحصل على طائرات مقاتلة روسية من طراز SU35

سوخوي
سوخوي

قال نائب وزير الدفاع الإيراني أن بلاده أنهت الترتيبات الخاصة بتسلم دفعات من مقاتلات SU35 الروسية ومروحيات هجومية، وهو الأمر الذي اعتبرته صحيفة لويس أوف أمريكا وغيرها تطورا لافتا وكثيرا.

وقالت الصحيفة، إن إيران انهت الترتيبات اللازمة لتسليم طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر روسية الصنع من طراز سوخوي سو-35، حسبما صرح نائب وزير الدفاع الإيراني لوكالة تسنيم للأنباء يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تقيم فيه طهران وموسكو علاقات عسكرية أوثق.

ويعد حصول إيران على الطائرات تحولا ضخما في قدرتها الجوية وهي التي تعاني من ضعف كبير في هذا المجال.

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ولا تمتلك القوات الجوية الإيرانية سوى بضع عشرات من الطائرات الهجومية، بما في ذلك طائرات روسية بالإضافة إلى نماذج أمريكية قديمة تم الحصول عليها قبل الثورة  عام 1979، ما يعني أن حصول إيران على هذه الطائرات نقلة كبيرة سيتبعها حصولها على كميات أخرى وربما تأخذ من الصين مقاتلات كذلك لإعادة صياغة قوتها الجوية.  

وقال نائب وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي: "تم الانتهاء من خطط انضمام طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-35 وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز ميل مي-28 وطائرات تدريب ياك-130 إلى الوحدات القتالية للجيش الإيراني".

ولم يتضمن تقرير تسنيم أي تأكيد روسي للصفقة.

وفي عام 2018، قالت إيران إنها بدأت إنتاج مقاتلة كوثر المصممة محليًا لاستخدامها في قواتها الجوية.

ويعتقد الخبراء العسكريون أن الطائرة هي نسخة كربونية من الطائرة إف-5، التي تم إنتاجها لأول مرة في الولايات المتحدة في الستينيات.

 

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