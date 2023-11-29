تناول العدس يوفر العديد من الفوائد الصحية، إليك عشرة فوائد محتملة لتناول العدس، كشف عنها موقع هيلثي :

10 فوائد لتناول العدس

مصدر غني بالبروتين: العدس يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وهو مهم لبناء العضلات وتجديد الأنسجة في الجسم.

غني بالألياف: يحتوي العدس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع.

قليل الدهون: العدس يحتوي على كمية منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

مصدر جيد للحديد: يحتوي العدس على كمية جيدة من الحديد، وهو معدن مهم لصحة الدم وتجنب نقص الحديد وفقر الدم.

مصدر للعناصر الغذائية الأخرى: العدس يحتوي أيضًا على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C.

يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم: نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، يمكن أن يساعد العدس في تنظيم مستوى السكر في الدم والوقاية من السكري من النوع 2.

يعزز صحة القلب: العدس يحتوي على مركبات مفيدة مثل الألياف والأحماض الدهنية الأوميغا-3 والمركبات النباتية المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساهم في صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

يساهم في صحة الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في العدس تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يمكن أن يساعد في خفض الوزن: نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبروتين، يمكن أن يساعد العدس في الشعور بالشبع لفترة أطول والتحكم في الوزن.

سهل التحضير ومتعدد الاستخدامات: العدس يمكن تحضيره بسرعة وسهولة، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات المختلفة مثل الشوربات والسلطات والأطباق الأرز والعدس.

مع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية للعدس قد يواجهون تفاعلات تحسسية عند تناوله، كما ينبغي التنويه إلى أن الفوائد المذكورة قد تختلف من شخص لآخر وقد تتأثر بعوامل أخرى في النظام الغذائي والصحة العامة لذا، يوصى دائمًا بالتشاور مع أخصائي التغذية أو الطبيب قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي.