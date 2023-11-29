نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سرطان الكبد الأولي، المعروف أيضًا باسم سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، هو نوع من السرطان ينشأ في خلايا الكبد أو خلايا الكبد الرئيسية، إنه مصدر قلق صحي عالمي كبير وهو أحد أكثر أشكال سرطان الكبد، وفقًا للبيانات المتاحة، يتراوح معدل الإصابة بسرطان الكبد الأولي في الهند بين الرجال من 4 إلى 7.5 وبالنسبة للنساء من 1.2 إلى 2.2 لكل 100.000 من السكان سنويًا، وهذا يجعل من المهم للغاية فهم أساسيات سرطان الكبد الأولي وأعراضه وعوامل الخطر المرتبطة به من أجل الإدارة الفعالة للمرض والحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

حرصت صابرين زوجة الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها.