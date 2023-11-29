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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي | خالي بالك

سرطان الكبد الأولي، المعروف أيضًا باسم سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، هو نوع من السرطان ينشأ في خلايا الكبد أو خلايا الكبد الرئيسية، إنه مصدر قلق صحي عالمي كبير وهو أحد أكثر أشكال سرطان الكبد، وفقًا للبيانات المتاحة، يتراوح معدل الإصابة بسرطان الكبد الأولي في الهند بين الرجال من 4 إلى 7.5 وبالنسبة للنساء من 1.2 إلى 2.2 لكل 100.000 من السكان سنويًا، وهذا يجعل من المهم للغاية فهم أساسيات سرطان الكبد الأولي وأعراضه وعوامل الخطر المرتبطة به من أجل الإدارة الفعالة للمرض والحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

حرصت صابرين زوجة الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إيمان العاصي تثير ضجة بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم..تفاصيل

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

 

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