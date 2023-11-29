الأمين العام للأمم المتحدة: 80% من سكان غزة أجبروا على ترك منازلهم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الأربعاء، إن 45% من منازل غزة دمرت أو تضررت بسبب استخدام إسرائيل للأسلحة المدمرة ، مضيفاً أن هناك 80% من سكان غزة أجبروا على ترك منازلهم.

جاء ذلك ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي برئاسة وزير الخارجية الصيني بشأن التطورات في قطاع غزة.





ولفت جوتيريش إلى أن سكان غزة ممتنون للهدنة المؤقتة ويحتاجون لتمديدها.

وأكد جوتيريش على ضرورة حماية المرافق الأممية التي تأوي أكثر من مليون شخص في غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجب حماية المدنيين وعدم استهداف مرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة.

الأمين العام للأمم المتحدة :مستشفيات غزة تعاني من نقص الدواء والوقود

وأشار جوتيريش إلى معاناة مستشفيات غزة من نقص الدواء والوقود لتقديم الرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن مستوى المساعدات المقدم إلى غزة غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة حماس.



وتابع جوتيريش:" القوانين الدولية تفرض على حماس والفصائل الأخرى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".