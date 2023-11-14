لا يستحق منصبه.. وزير خارجية إسرائيل يهاجم الأمين العام للأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ان انطونيو جوتيريش الامين العام للأمم المتحدة لا يستحق قيادة الامم المتحدة وفقا لما نشرته “العربية”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين صرح بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تلتق بالرهائن في غزة ولا دليل على أنهم أحياء وفقا لما نشرته “العربية”.

وأبلغت حركة حماس في تسجيل صوتي بأنها مستعدة للإفراج عن 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة تتضمن وقفا لإطلاق النار وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي عرضته فضائية يورونيوز، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لإطلاق سراح 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها خمسة أيام تتضمن وقفا لإطلاق النار، وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.