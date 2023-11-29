الأمين العام للأمم المتحدة: تطبيق حل الدولتين ضرورة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الأربعاء، أنه يجب تطبيق حل الدولتين لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وحث الأمين العام للأمم المتحدة على فتح معابر أخرى لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة تحتاج إلى الكثير لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.



ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة حماس.

وتابع جوتيريش:" القوانين الدولية تفرض على حماس والفصائل الأخرى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

وقال جوتيريش إن 45% من منازل غزة دمرت أو تضررت بسبب استخدام إسرائيل للأسلحة المدمرة ، مضيفاً أن هناك 80% من سكان غزة أجبروا على ترك منازلهم.

جاء ذلك ، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي برئاسة وزير الخارجية الصيني بشأن التطورات في قطاع غزة.

ولفت جوتيريش إلى أن سكان غزة ممتنون للهدنة المؤقتة ويحتاجون لتمديدها.

وأكد جوتيريش على ضرورة حماية المرافق الأممية التي تأوي أكثر من مليون شخص في غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجب حماية المدنيين وعدم استهداف مرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وأشار جوتيريش إلى معاناة مستشفيات غزة من نقص الدواء والوقود لتقديم الرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن مستوى المساعدات المقدم إلى غزة غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع.