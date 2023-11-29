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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: المرور على المصانع المتوقفة بجمصة لتذليل العقبات وإعادة تشغيلها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومسئولي ادارة الاستثمار بالمحافظة والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمصانع المتوقفة عن التشغيل والانتاج بالمنطقة الصناعية بجمصة، وقد تم المرور على عدد من المصانع المتوقفة بالمرحلة الاولى بالمنطقة الصناعية وسيتم استكمال اعمال المرور على التوالي بباقي المرحلة والمراحل التالية بالمنطقة.


وقال"مختار"ان المرور يستهدف الوقوف على اسباب توقف هذه المصانع عن الانتاج وكافة مشاكلها والمعوقات التي تواجهها ودراستها والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها وتذليل كافة العقبات التى تواجهها وذلك لإعادة تشغيل تلك المصانع للعمل على زيادة الانتاج دعما للاستثمار بالدقهلية ودعما للاقتصاد القومي.. 


واضاف "مختار" اننا حريصون علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا علي ضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية.. 


وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف " مختار " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

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احتياجات المستثمرين الاقتصاد الوطني الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية مشروعات اقتصادية مستثمري مري

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