نشرة المرأة والصحة..طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح..خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لحوم قوس قزح او تقزح اللحوم

مع تقلبات الجو وبداية الشتاء تنتشر العديد من الأمراض والفيروسات، ومنها فيروس كورونا الذي يظهر بشكل جديد في كل مرة.

لذلك من المهم الحفاظ على الصحة، والحرص على تقوية المناعة بشكل طبيعي وسريع.

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على علاج التهابات الحلق المتكررة التي تحدث مع تقلبات الطقس، وهناك العديد من الفوائد وعلى الرغم من ذلك فإن الإفراط في استخدامه سواءً في الطعام أو الشراب ، يسبب آثاراً سلبية على صحة الإنسان ويظهر تأثيره المضر على المعدة والضغط والكلي ، كما يمنع أخذه مع بعض الأدوية وهناك فئات ممنوعة من تناول الزنجبيل نرصدها وفقاً لموقع every day health