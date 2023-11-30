عاجل
أخبار التعليم |ظاهرة فلكية مثيرة تظهر في سماء مصر الليلة.. تعرف على موعد انتهاء الترم الأول 2024 لطلاب الجامعات أخبار التوك شو.. وزير التموين يتحدث عن أزمة السكر وحقيقة وجود تعويم ومجلس النواب يعمل على قانون جديد نشرة المرأة والصحة..طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح..خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا انطلاق الدورة الخامسة من "جائزة الإمارات للطاقة" بعد قرار المحكمة..عصابة سرقت مليون جنيه بالجيزة تواجه عقوبات رادعة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة..طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح..خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا

اللحم
اللحم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

txt

إطلالة شتوية.. مي كساب تستعرض جمالها| شاهد

txt

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لحوم قوس قزح او تقزح اللحوم 

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

مع تقلبات الجو وبداية الشتاء تنتشر العديد من الأمراض والفيروسات، ومنها فيروس كورونا الذي يظهر بشكل جديد في كل مرة.

لذلك من المهم الحفاظ على الصحة، والحرص على تقوية المناعة بشكل طبيعي وسريع.

خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على علاج التهابات الحلق المتكررة التي تحدث مع تقلبات الطقس، وهناك العديد من الفوائد وعلى الرغم من ذلك فإن الإفراط في استخدامه سواءً في الطعام أو الشراب ، يسبب آثاراً سلبية على صحة الإنسان ويظهر تأثيره المضر على المعدة والضغط والكلي  ، كما يمنع أخذه مع بعض الأدوية وهناك فئات ممنوعة من تناول الزنجبيل  نرصدها وفقاً لموقع every day health

اللحوم الزنجبيل الضغط كورونا المناعة تقزح اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

موضوعات متعلقة

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن.. مي كساب تستعرض جمالها

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

إطلالة شتوية.. مي كساب تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ترشيحاتنا

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الأكثر مبيعا بكاميرا 200 ميجابكسل.. خصم 3740 جنيها على هاتف Honor 90

دعاء سداد الدين وجلب الرزق مجرب .. احرص عليه بين الأذان والإقامة

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

أخبار الفن| حقيقة زواج ياسمين صبري.. استعدادات مي فاروق لحفل روائع السنباطي

بعد قرار المحكمة..عصابة سرقت مليون جنيه بالجيزة تواجه عقوبات رادعة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو لافت.. نادين نجيم تثير الجدل بظهورها | شاهد

إطلالة كلاسيكية .. بوسي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ