طبيبة تكشف سبب تغير لون اللحوم لقوس قزح

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لحوم قوس قزح او تقزح اللحوم



وقالت سماح في منشورها " يعني بيتكون الوان زي قوس قزح كدا خاصة لو قطعت اللحم شرائح رفيعة عكس اتجاه العضلات ودا عادة في

اللحوم المحتوية على حديد، ودهون ومركبات سلسلية عند تعريضها إلى الضوء فإنها تنقسم إلى عدة ألوان كأنها قوس قزح ، وهناك صبغات متعددة الألوان للمركبات السلسلية في اللحوم و التي تعطي بدورها ألوان قزحية عندما تتعرض لعمليات مختلفة أو تسخن.

وللحد من هذه العملية نستخدم أغلفة غير منفذة للهواء ونخزن اللحوم في أماكن بعيدة عن الضوء.

وعلى أي حال تقزح اللون لا يقلل من جودة وسلامة

اللحوم يعني مش فاسدة ولا منها أي ضرر