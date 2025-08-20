بيصور الفتيات.. القبض على عامل وضع هاتفه في دورة مياه كافيه بالنزهة



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بأحد الكافيهات بالقاهرة لقيامه بوضع هاتف المحمول داخل دورة مياه السيدات.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها من (عامل بأحد الكافيهات الكائنة بدائرة القسم) لقيامه بوضع هاتفه المحمول داخل دورة مياه السيدات بالكافيه محل عمله بقصد تصويرهن.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه ، وبحوزته (هاتفه المحمول "وبفحصه تبين إحتوائه على دلائل إرتكابه للواقعة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.