اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
توك شو

لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر

منار عبد العظيم

في خطوة حاسمة لحماية خصوصية المواطنين والحد من المكالمات الترويجية المزعجة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد الخطوط والأجهزة التي تُستخدم في إرسال المكالمات الإعلانية غير المرخصة، هذه الخطوة التي ستُطبق خلال أيام قليلة، ستؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الذين لا يلتزمون بالقواعد التنظيمية التي أُقرت منذ أكثر من عام.

 تطبيق إجراء حاسم خلال 4 أيام فقط

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز بصدد تطبيق إجراء حاسم خلال 4 أيام فقط، لحجب المكالمات المزعجة من خلال إغلاق الخطوط المخالفة، بل وامتد الأمر إلى حظر الهاتف بالكامل في حال استخدامه المتكرر في تلك المخالفات.

هذا التصعيد جاء بعد أن لاحظ الجهاز أن بعض المخالفين يستمرون في الانتهاكات عبر شراء خطوط جديدة بعد إغلاق القديمة، ويستخدمون نفس الهاتف لإجراء المكالمات الترويجية.

أكثر من مليون خط مسجل.. ولكن

بحسب "إبراهيم"، فقد تم تسجيل أكثر من مليون خط ضمن النظام الجديد الذي يهدف إلى تنظيم سوق الاتصالات ومنع الاستخدام العشوائي للأرقام، ورغم هذا الرقم الكبير، لا تزال هناك فئة ترفض الالتزام وتصر على انتهاك القواعد، مما استدعى تدخلًا أكثر صرامة.

مش بس الخط.. الموبايل كمان هيتقفل

في تطور لافت، أكد المسؤول بالجهاز أن العقوبة لن تقتصر فقط على إغلاق الخط، بل سيتم منع تشغيل الهاتف نهائيًا إذا ثبت استخدامه المتكرر في إجراء المكالمات الترويجية المخالفة، حتى لو تم تركيب خط جديد به. هذا الإجراء سيجعل من الصعب على المخالفين الاستمرار في هذه الأنشطة دون التقيّد بالقانون.

الإعلان مش ممنوع.. بس بشروط

أكد المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز لا يستهدف منع الإعلانات عبر المكالمات، بل يسعى إلى تنظيمها وضمان احترام خصوصية المستخدمين. الإعلان الترويجي يُعد خدمة مشروعة، ولكن بشرط أن تتم وفق ضوابط واضحة، منها:

تسجيل رقم الجهة المُعلنة رسميًا.

ظهور اسم المتصل بوضوح على شاشة المستخدم.

إعطاء المستخدم حرية القبول أو الرفض.

عقوبات قانونية وتحويل للنيابة

كشف الجهاز أن هناك عددًا من الشركات التي تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب مخالفة الضوابط، حيث تم تحويل بعضها بالفعل إلى النيابة العامة لمحاسبتها على الانتهاكات، مما يعكس جدية الجهاز في التصدي لتلك الظاهرة.

كيف تتفادى غلق موبايلك؟

إذا كنت تعمل أو تمارس نشاطًا في مجال التسويق الترويجي عبر المكالمات الهاتفية، فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لتجنب الوقوع في المخالفات:

تسجيل رقمك رسميًا لدى شركة المحمول باسم الجهة المُعلنة.

الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط.

الالتزام بعدم الإزعاج أو الاتصال خارج الأوقات المسموح بها.

احترام رغبة العميل في عدم استقبال مكالمات ترويجية.

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

صناعة الحرير

إحياء صناعة الحرير.. الزراعة: خطة داعمة للنهوض بهذه الصناعة الحيوية

الدكتور قحطان طه خلف

سفير العراق بالقاهرة: حريصون على استقطاب الاستثمارات الرائدة لتعزيز قطاع الطاقة

لقاء المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية ونائب وزير الصحة

الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر الصحية

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

