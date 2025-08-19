قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاهر النونو: خيار المقاومة قائم ما دام الاحتلال مستمرا
مصرع والد حارس الأهلي محمد الشناوي في حادث سير
بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة في سحب أرض الزمالك بأكتوبر
بشرى .. بدء تشغيل العنبر المغذي لتقوية شبكات المياه في حدائق أكتوبر
الأمم المتحدة : غزة تعيش الأزمة الإنسانية الأكثر فظاعة في العالم
بعد قرار القومي للاتصالات .. احذر عقوبة مضايقة المواطنين
الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس .. وموجة حارة جديدة في هذا التوقيت
مطاردة بالإسكندرية .. النجدة تضبط سائق ربع نقل صدم عدة سيارات
تعادل قاتل يحسم مواجهة البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
طلائع الجيش يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري
يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو جديد مع فريق فالنسيا
شلل كامل في حركة القطارات بـ تل أبيب أسبوعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد قرار القومي للاتصالات .. احذر عقوبة مضايقة المواطنين

عقوبة مضايقة المواطنين
عقوبة مضايقة المواطنين
محمد الشعراوي

استكمالًا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية الإزعاجية والحد منها، يعلن الجهاز البدء في اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة بدايًة من الأحد 24 أغسطس بغرض فصل أجهزة التليفون المحمول، التي تم رصدها بإجراء مكالمات ترويجية إزعاجية بما يخالف الضوابط التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن. 

وتأتي هذه الخطوة استجابًة لاستمرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لمكالمات إزعاجية وضمانًا لحماية حقوق وخصوصية المستخدمين.

هذا وقد سبق أن أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم. 

وقد نتج عن تطبيق تلك القواعد اشتراك نحو مليون خط بالخدمة منذ بدء إطلاقها العام الماضي، مما أتاح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية، وتمكينهم من حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. 

ويهيب الجهاز بالسادة المستخدمين أو الشركات المستمرين في إجراء المكالمات الترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة حتى الآن، ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، وذلك تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات الإزعاجية.   

وبجانب تلك الإجراءات الفنية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الإزعاجية، يؤكد الجهاز استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن.

وحذر قانون تنظيم الاتصالات عقوبات تعمد إزعاج ومضايقة الأشخاص باستخدام أجهزة الاتصالات.

تعمد ازعاج الغير باستخدام أجهزة الاتصالات

ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

عقوبة مضايقة المواطنين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المكالمات الترويجية الإزعاجية ظاهرة المكالمات الترويجية إجراء مكالمات ترويجية إزعاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

تعرف علي إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V

تعرف على إنفينيتي QX80 منافسة اسكاليد V| صور

سيتروين C3 اير كروس و رينو داستر 2025

الفرق بين سيتروين C3 إير كروس و رينو داستر 2025

بالصور

نصائح ذهبية.. كيف يمكنك التحكم في مرض السكري؟

نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري
نصائح فعالة لمصادقة مرض السكري

بعد حادث مأساوي ومصادفة صادمة.. من كانت كسينيا ألكساندروفا؟.. أسرار حياة ملكة الجمال الروسية التي لم تنلها السعادة طويلاً

وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا
وفاة كسينيا ألكساندروفا ملكة جمال روسيا

صدمات واعتذارات وانفصال مدوٍّ في الحلقة الرابعة من بتوقيت 2028

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد