يُعد المحشي المصري من الأكلات التقليدية الراسخة في وجدان كل بيت مصري، حيث لا تكتمل مائدة عامرة أو عزومة فاخرة دون طبق المحشي الشهي، برائحته الزكية التي تملأ أرجاء المنزل.

طريقة عمل خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت

والسر الحقيقي في لذّة هذا الطبق لا يكمن في الخضار المحشو بقدر ما يكمن في “الخلطة”، تلك التي تتوارثها الأمهات عن الجدّات، وتتميزبإتقان صنعه المرأة المصرية.

خلطة المحشي المصرية الأصيلة

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

في هذا المقال، نستعرض معكم طريقة تحضير خلطة المحشي المصرية الأصلية التي تصلح لحشو الكوسة، ورق العنب، الكرنب، الباذنجان، والفلفل، بنفس الطريقة التي تُحضّر بها في بيوت مصرية أصيلة، للشيف جوجو عثمان.

المقادير الأساسية لخلطة المحشي

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

2 كوب رز مصري مغسول ومصفى

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مهروس

3 حبات طماطم مبشورة أو مضروبة في الخلاط

½ كوب بقدونس مفروم

½ كوب شبت مفروم

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة

¼ كوب نعناع أخضر اختياري بس بيفرق في الطعم

½ كوب زيت نباتي أو سمنة بلدي لو بتحبي الطعم الأصيل

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة شطة اختياري حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

في مقلاة على النار، ضعي الزيت أو السمن حتى يسخن.

أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة.

ثم أضيفي الطماطم المبشورة، وصلصة الطماطم، والملح، والفلفل، والكمون، والشطة.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة ١٠ دقائق حتى تتسبك المكونات ويقل حجمها.

بعد أن تهدأ التسبيكة قليلًا، أضيفي إليها الأرز المغسول والمصفى.

قلّبي جيدًا حتى يُغلف الأرز بالكامل بخليط التسبيكة.

أضيفي الخضرة المفرومة البقدونس، الشبت، الكزبرة، والنعناع إذا كنتِ تفضلينه

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ابدئي بحشو الخضار المتوفر لديكِ كوسة، ورق عنب، كرنب، باذنجان، فلفل.

احرصي على عدم ملء الخضار بالأرز حتى الأطراف، إذ إن الأرز يتمدّد أثناء النضج.

طريقة تسوية المحشي