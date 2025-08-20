بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

تعتبر مخلل البطاطس من الأطباق الجانبية التي لا غنى عنها على أي سفرة، فهي تضيف نكهة لذيذة ومميزة بجانب الوجبات.

ومن بين الوصفات الجديدة التي لاقت إعجاب الكثيرين هي مخلل البطاطس، الذي يجمع بين الطعم الغني والقرمشة المثالية، مما يجعله خيارًا رائعًا، فيما يلي نقدم لكِ طريقة عمل مخلل البطاطس في البيت بخطوات بسيطة..

طريقة عمل مخلل البطاطس

طريقة عمل مخلل البطاطس

مقادير مخلل البطاطس:

5 حبات بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة

2 كوب ماء

½ كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

3 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حب

1 ملعقة صغيرة بذور خردل (اختياري)

أوراق شبت طازج حسب الرغبة

طريقة عمل مخلل البطاطس

طريقة تحضير مخلل البطاطس المقرمش:

ـ اغلي الماء مع الملح والسكر حتى يذوبا تمامًا، ثم أضيفي الخل والفلفل وبذور الخردل.

ـ اسلقي البطاطس في ماء مملح لمدة 5 دقائق فقط حتى تظل نصف مطهوة ومتماسكة.

ـ ضعي البطاطس في برطمان نظيف مع الثوم والشبت الطازج.

ـ اسكبي خليط الماء والخل الساخن فوق البطاطس حتى تُغطى بالكامل.

ـ أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه يبرد، ثم خزنيه في الثلاجة لمدة يومين قبل التقديم.