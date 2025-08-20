طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

تُعتبر صلصة الدقوس من أشهر الصلصات العربية التي تُقدَّم بجانب الكبسة والأرز البخاري والمشويات، وهي وصفة سعودية الأصل تتميز بمذاقها الحار اللذيذ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقتها الخاصة لعمل الدقوس بخطوات سهلة وسريعة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

طريقة عمل الدقوس

المكونات:

4 ثمرات طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون (أو حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

ـ في إناء على النار ضعي الزيت ثم أضيفي الثوم وشوحيه حتى يصبح لونه ذهبي.

ـ أضيفي الطماطم المفرومة وقلبيها جيداً حتى تذبل.

ـ ضعي صلصة الطماطم مع نصف كوب الماء واتركي الخليط يغلي على نار متوسطة.

ـ أضيفي التوابل (الكمون – الكزبرة – الفلفل الحار – الملح) وقلبي حتى تتجانس المكونات.

ـ اتركي الخليط يغلي حتى يتكثف قوامه وتحصلي على صوص متماسك.

ـ قدمي سلطة الدقوس ساخنة أو باردة بجانب الكبسة أو المشويات.

نصائح من الشيف فاطمة أبو حاتي لعمل الدقوس

ـ يمكنك التحكم في درجة الحِرَاقة بإضافة أو تقليل كمية الفلفل الحار.

ـ للحصول على نكهة مميزة، يمكن إضافة رشة من الكركم أو عصير ليمون عند التقديم.