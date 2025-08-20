قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: قضية سحب أرض الزمالك بأكتوبر «معقدة» وصدمة للجمهور
حل سحري وفعّال لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس .. أمين الفتوى يوضح
ترشيد الطاقة برؤية 2030 .. إنارة شوارع بورسعيد بالطاقة الشمسية | صور
جمال الزهيري: «المصري» يقدر ينافس ومرشح للقب الدوري.. بشرط |فيديو
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

آية التيجي

تُعتبر صلصة الدقوس من أشهر الصلصات العربية التي تُقدَّم بجانب الكبسة والأرز البخاري والمشويات، وهي وصفة سعودية الأصل تتميز بمذاقها الحار اللذيذ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقتها الخاصة لعمل  الدقوس بخطوات سهلة وسريعة، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

المكونات:

4 ثمرات طماطم كبيرة مقطعة مكعبات.

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة فلفل حار مطحون (أو حسب الرغبة).

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

ـ في إناء على النار ضعي الزيت ثم أضيفي الثوم وشوحيه حتى يصبح لونه ذهبي.

ـ أضيفي الطماطم المفرومة وقلبيها جيداً حتى تذبل.

ـ ضعي صلصة الطماطم مع نصف كوب الماء واتركي الخليط يغلي على نار متوسطة.

ـ أضيفي التوابل (الكمون – الكزبرة – الفلفل الحار – الملح) وقلبي حتى تتجانس المكونات.

ـ اتركي الخليط يغلي حتى يتكثف قوامه وتحصلي على صوص متماسك.

ـ قدمي سلطة الدقوس ساخنة أو باردة بجانب الكبسة أو المشويات.

نصائح من الشيف فاطمة أبو حاتي لعمل الدقوس

ـ يمكنك التحكم في درجة الحِرَاقة بإضافة أو تقليل كمية الفلفل الحار.

ـ للحصول على نكهة مميزة، يمكن إضافة رشة من الكركم أو عصير ليمون عند التقديم.

