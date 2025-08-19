فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

يُعتبر الريحان من الأعشاب الخضراء الغنية بالفوائد الصحية، ورغم أنه يُستخدم في المطابخ حول العالم لإضافة نكهة مميزة على الأطعمة مثل البيتزا والمكرونة.

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

إلا أن الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن له دورًا قويًا في خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان، بجانب تحسين صحة القلب والسكري.

الريحان واكتشافه

تاريخ الريحان يعود إلى أكثر من 5000 عام، حيث يُعتقد أنه اكتُشف لأول مرة في الهند وجنوب شرق آسيا، قبل أن ينتشر في إيطاليا ويصبح مكونًا أساسيًا في المطبخ الإيطالي.

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فوائد الريحان للجسم

تقول أخصائية التغذية المعتمدة جيليان كولبيرتسون من عيادة كليفلاند إن الريحان يحتوي على عناصر غذائية ومركبات طبيعية تساعد على:

ـ الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

ـ تقليل الالتهابات والبكتيريا بفضل خصائصه المضادة.

ـ تعزيز الصحة النفسية ودعم وظائف المخ.

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

الريحان وخفض ضغط الدم

يحتوي الريحان على مادة الأوجينول، وهي زيت طبيعي يعمل على إرخاء الأوعية الدموية مما يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع.

وأظهرت الدراسات أن جميع أشكال الريحان سواء أوراق، مستخلصات أو مساحيق لها نفس التأثير.

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

الريحان والوقاية من السرطان

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2016 في مجلة Journal of Molecules أن زيت الريحان الحلو يمنع نمو خلايا سرطان القولون.

وأثبت الدراسات أن هناك 5 أنواع مختلفة من الريحان له فعاليه في إعاقة نمو الخلايا السرطانية وتدميرها.

ويؤكد الباحثون أن هناك أدلة متزايدة على أن الريحان قد يكون وسيلة طبيعية للوقاية من السرطان، لكن ما زالت الدراسات البشرية في مراحلها المبكرة.

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

الريحان ومرض السكري

وتشير الأبحاث، إلى أن مستخلص الريحان يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، كما تم تسجيل نفس النتائج عند التجارب على الحيوانات.

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

الريحان غني بمضادات الأكسدة

ويحتوي الريحان يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل كـ"درع وقاية" للجسم ضد الجذور الحرة.

الجذور الحرة قد تسبب أمراضًا مثل: إعتام عدسة العين، التهاب المفاصل، أمراض القلب، وحتى السرطان.

مضادات الأكسدة في الريحان تحمي الخلايا وتبطئ تلفها الناتج عن التوتر والتلوث ودخان السجائر.