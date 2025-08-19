قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025
طقس الأربعاء .. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تؤثر على هذه المحافظات
الكبير وقف جنبك.. تعليق مثير من الاتحاد السكندري بعد الفوز على الإسماعيلي
الحكاية وما فيها.. قصة أرض نادي الزمالك من البداية إلى النهاية
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

آية التيجي

يُعتبر الريحان من الأعشاب الخضراء الغنية بالفوائد الصحية، ورغم أنه يُستخدم في المطابخ حول العالم لإضافة نكهة مميزة على الأطعمة مثل البيتزا والمكرونة.

إلا أن الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن له دورًا قويًا في خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان، بجانب تحسين صحة القلب والسكري.

الريحان واكتشافه

تاريخ الريحان يعود إلى أكثر من 5000 عام، حيث يُعتقد أنه اكتُشف لأول مرة في الهند وجنوب شرق آسيا، قبل أن ينتشر في إيطاليا ويصبح مكونًا أساسيًا في المطبخ الإيطالي.

فوائد الريحان للجسم

تقول أخصائية التغذية المعتمدة جيليان كولبيرتسون من عيادة كليفلاند إن الريحان يحتوي على عناصر غذائية ومركبات طبيعية تساعد على:

ـ الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

ـ تقليل الالتهابات والبكتيريا بفضل خصائصه المضادة.

ـ تعزيز الصحة النفسية ودعم وظائف المخ.

الريحان وخفض ضغط الدم

يحتوي الريحان على مادة الأوجينول، وهي زيت طبيعي يعمل على إرخاء الأوعية الدموية مما يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع. 

وأظهرت الدراسات أن جميع أشكال الريحان سواء أوراق، مستخلصات أو مساحيق لها نفس التأثير.

الريحان والوقاية من السرطان

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2016 في مجلة Journal of Molecules أن زيت الريحان الحلو يمنع نمو خلايا سرطان القولون.

وأثبت الدراسات أن هناك 5 أنواع مختلفة من الريحان له  فعاليه في إعاقة نمو الخلايا السرطانية وتدميرها.

ويؤكد الباحثون أن هناك أدلة متزايدة على أن الريحان قد يكون وسيلة طبيعية للوقاية من السرطان، لكن ما زالت الدراسات البشرية في مراحلها المبكرة.

الريحان ومرض السكري

وتشير الأبحاث، إلى أن مستخلص الريحان يساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، كما تم تسجيل نفس النتائج عند التجارب على الحيوانات.

الريحان غني بمضادات الأكسدة

ويحتوي الريحان يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل كـ"درع وقاية" للجسم ضد الجذور الحرة.

الجذور الحرة قد تسبب أمراضًا مثل: إعتام عدسة العين، التهاب المفاصل، أمراض القلب، وحتى السرطان.

مضادات الأكسدة في الريحان تحمي الخلايا وتبطئ تلفها الناتج عن التوتر والتلوث ودخان السجائر.

