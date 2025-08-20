اكتشفها.. مادة غير متوقعة تحمى من السرطان والاسمرار وتقلل الكوليسترول

يعد قشر البطاطس ، من المواد الطبيعية المهملة التي يتم القائها في القمامة بالرغم من أنها تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقعthehealthsite نكشف لكم فوائد قشر البطاطس الصحية والتجميلية.

يحمي من السرطان

قشر البطاطس غني بالمواد الكيميائية النباتية ذات النشاط المضاد للأكسدة القوي، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على كميات كبيرة من حمض الكلوروجينيك الذي يرتبط بالمواد المسرطنة (المركبات المسببة للسرطان)، وبالتالي يحمي الجسم من السرطان.

يخفض الكوليسترول

وُجد أن محتواها العالي من الألياف، إلى جانب مضادات الأكسدة والبوليفينولات والجليكوالكالويدات، يُحفّز تأثيراتٍ مُخفّضة للكوليسترول في الجسم لذا، يُنصح من يُخططون للاستفادة من فوائد قشر البطاطس الصحية بتناولها دون تقشيرها في وجباتهم.

تقلل الإصابة بأمراض القلب

لأن قشر البطاطس غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم وأساسي، فإن تناولها يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويرجع ذلك إلى دور البوتاسيوم الرئيسي في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب ومن العناصر الغذائية المفيدة للقلب الموجودة في قشور البطاطس أحماض أوميجا 3 الدهنية.

حافظ على مستويات السكر في الدم

هل تعاني من نوبات الجوع؟ إذًا، يُعدّ إضافة قشور البطاطس إلى وجباتك الحل الأمثل للحد من تناول الطعام دون وعي. فبالإضافة إلى غناها بالألياف، تحتوي قشور البطاطس على عناصر غذائية أساسية تمنع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن فوائد تناول قشور البطا

طس على المدى الطويل الوقاية من داء السكري من النوع الثاني وعوامل الخطر المرتبطة به، مثل أمراض القلب.

علاج حروق الجلد

قشر البطاطس من العلاجات المنزلية الفعّالة والبسيطة لعلاج حروق الجلد فبالإضافة إلى كونها مضادة للبكتيريا، تُرطب البشرة وتُحسّن من فعالية الضمادات التقليدية في علاج الحروق البسيطة.

اخفاء الشيب وتلوين الشعر

لا يدرك الكثيرون قدرة قشر البطاطس المذهلة على إخفاء الشيب و يحتوي قشر البطاطس على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تُضفي على الشعر مظهرًا ولونًا طبيعيين.

يفتح البقع الداكنة

يحتوي قشر البطاطس على مركبات مضادة للبكتيريا وفينولية ومضادة للأكسدة تُضفي تفتيحًا خفيفًا و كل ما عليكِ فعله هو فرك قشر البطاطس الطازج على البقع الداكنة، بما في ذلك الهالات السوداء وحروق الشمس وكرري ذلك بانتظام للاستفادة من خصائصه في تفتيح البشرة.