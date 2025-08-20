قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
مشروع ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي.. شريان جديد للتنمية في مصر
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مش عارف تركز في الحر .. اكتشف أعراض اكتئاب الصيف وطرق التغلب عليها

الاكتئاب
الاكتئاب
اسماء محمد

ـ زيادة الوزن من علامات اكتئاب الصيف 

ـ الرياضة تعالج الاكتئاب لكن لاتمارسها في الحر 

إذا لاحظت معاناتك من الاكتئاب وتغير مزاجك خلال فصل الربيع أو الصيف فيجب عليك تجربة طرق علاج اكتئاب الصيف وإذا لم ينجح الأمر فاستشر الطبيب.

وذكر موقع مايو كلينك أن الشعور بضعف الهمة والحزن والكآبة معظم اليوم، وذلك في كل يوم تقريبًا، خلال فصل الصيف هو ما يطلق عليه اكتئاب الصيف.

أعراض الاكتئاب 

فقدان الشغف بممارسة الأنشطة التي طالما كنت تستمتع بها.

الشعور بالفتور والكسل
مواجهة مشاكل متعلقة بالنوم لفترات طويلة.

الرغبة الملحة في تناول الكربوهيدرات والإفراط في الأكل وزيادة الوزن.

صعوبة التركيز سواء في الدراسة أو العمل.

الشعور باليأس أو انعدام القيمة أو الإحساس بالذنب.

فقدان الرغبة في الحياة.

الشعور بالذنب والندم

وإليك بعض استراتيجيات التغلب على اكتئاب الصيف من خلال ما جاء في موقع nuffieldhealth:

تحدث إلى متخصص

يُعدّ العلاج بالتحدث من الطرق العديدة المُجرّبة لعلاج الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي و خلال الجلسة، ستُتاح لك فرصة للتحدث عن مشاعرك ومناقشة أفضل السبل للمضي قدمًا مع مُختصّ يفهم مشكلتك.

حدد وقتك في الشمس

حرارة الصيف لا تعني عدم الاستمتاع بأشعة الشمس الصيفية، لكن تأكد من عدم إرهاق نفسك فالجفاف وحروق الشمس والإرهاق العام قد يزيدان أعراض الاكتئاب خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

الإجهاد الحراري

لا تلوم نفسك

إن الشعور بالذنب عند قول "لا" والهوس بالخوف من تفويت الأشياء هي مشاعر شائعة عندما يتعلق الأمر بوضع حدود حول صحتك العقلية.

تذكر أنه إذا كنت تعاني من أي نوع من الاكتئاب، فقد تحتاج إلى إعادة ترتيب جدولك وترتيب أولوياتك للمناسبات والأحداث التي تناسبك كما إن إخبار أصدقائك المقربين وأحبائك بما تشعر به قد يكون طريقة فعّالة للتأقلم في مثل هذه المواقف.

احصل على قسط كاف من النوم

يجب أن يكون الحصول على قسط كافٍ من النوم أولوية دائمًا، لكن جداول العمل تتغير وفقًا للطقس والمناسبات الاجتماعية، وقد تطول أوقات الخروج ليلًا خلال الصيف لذا تأكد من إعطاء الأولوية للعناية بنفسك وقضاء وقتك الخاص.

نصائح مهمة

إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم أثناء حرارة الصيف، فإن هناك بعض النصائح المهمة التي يمكنك اتباعها.

النوم على البطن

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام من أهمّ الوسائل للعناية بصحتنا النفسية ولا يعني ذلك بالضرورة الركض في حرّ الظهيرة.

ابحث عن روتين يناسبك، ومارس الرياضة صباحًا أو مساءً إن رغبت إذا كنت ستمارس الرياضة في الخارج، فتأكد من اتباع نصائحنا المهمة لممارسة الرياضة في الحر.

لا تخف من قول لا

إذا حدث موقف غير مريح أو تمت دعوتك إلى مكان لا ترغب حقًا في الذهاب إليه، فلا تخف من المغادرة أو رفض الدعوة بأدب فالضغط النفسي يزيد الاكتئاب.

في حين أن التفاعل الاجتماعي والتواجد مع الآخرين يمكن أن يفيد صحتنا العقلية، فإن إجبار أنفسنا على مواقف غير مريحة قد يزيد لديك شعور الاكتئاب.

الاكتئاب أعراض اكتئاب الصيف علاج اكتئاب الصيف ازاى تقول لا ازاى تتعلم تقول لا النوم الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

ترشيحاتنا

أرشيفية

هل تهدد البروتوكولات حلم الطاقة النظيفة؟ تفاصيل أزمة السيارات الصينية في مصر

الدكتور محمد أيمن عبدالصمد

الثقافة: 15 سبتمبر رمز وطني للموسيقى المصرية احتفاءً بتراث سيد درويش

المهندس أحمد فريد

خبير بوكالة الفضاء الألمانية: مهمة "بيون-إم 2" الروسية تختبر حدود الحياة بالفضاء

بالصور

وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة
فوائد البصل الأبيض للنساء.. صادمة

قيمتها 25 مليون دولار.. القصة الكاملة لإحباط محاولة سرقة ماسة نادرة بدبي

ماسة وردية
ماسة وردية
ماسة وردية

أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم
أكثر من مجرد روتين صباحي: ما وراء تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

فيديو

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد