مش عارف تركز في الحر .. اكتشف أعراض اكتئاب الصيف وطرق التغلب عليها

ـ زيادة الوزن من علامات اكتئاب الصيف

ـ الرياضة تعالج الاكتئاب لكن لاتمارسها في الحر

إذا لاحظت معاناتك من الاكتئاب وتغير مزاجك خلال فصل الربيع أو الصيف فيجب عليك تجربة طرق علاج اكتئاب الصيف وإذا لم ينجح الأمر فاستشر الطبيب.

وذكر موقع مايو كلينك أن الشعور بضعف الهمة والحزن والكآبة معظم اليوم، وذلك في كل يوم تقريبًا، خلال فصل الصيف هو ما يطلق عليه اكتئاب الصيف.

أعراض الاكتئاب

فقدان الشغف بممارسة الأنشطة التي طالما كنت تستمتع بها.

الشعور بالفتور والكسل

مواجهة مشاكل متعلقة بالنوم لفترات طويلة.

الرغبة الملحة في تناول الكربوهيدرات والإفراط في الأكل وزيادة الوزن.

صعوبة التركيز سواء في الدراسة أو العمل.

الشعور باليأس أو انعدام القيمة أو الإحساس بالذنب.

فقدان الرغبة في الحياة.

وإليك بعض استراتيجيات التغلب على اكتئاب الصيف من خلال ما جاء في موقع nuffieldhealth:

تحدث إلى متخصص

يُعدّ العلاج بالتحدث من الطرق العديدة المُجرّبة لعلاج الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي و خلال الجلسة، ستُتاح لك فرصة للتحدث عن مشاعرك ومناقشة أفضل السبل للمضي قدمًا مع مُختصّ يفهم مشكلتك.

حدد وقتك في الشمس

حرارة الصيف لا تعني عدم الاستمتاع بأشعة الشمس الصيفية، لكن تأكد من عدم إرهاق نفسك فالجفاف وحروق الشمس والإرهاق العام قد يزيدان أعراض الاكتئاب خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.

لا تلوم نفسك

إن الشعور بالذنب عند قول "لا" والهوس بالخوف من تفويت الأشياء هي مشاعر شائعة عندما يتعلق الأمر بوضع حدود حول صحتك العقلية.

تذكر أنه إذا كنت تعاني من أي نوع من الاكتئاب، فقد تحتاج إلى إعادة ترتيب جدولك وترتيب أولوياتك للمناسبات والأحداث التي تناسبك كما إن إخبار أصدقائك المقربين وأحبائك بما تشعر به قد يكون طريقة فعّالة للتأقلم في مثل هذه المواقف.

احصل على قسط كاف من النوم

يجب أن يكون الحصول على قسط كافٍ من النوم أولوية دائمًا، لكن جداول العمل تتغير وفقًا للطقس والمناسبات الاجتماعية، وقد تطول أوقات الخروج ليلًا خلال الصيف لذا تأكد من إعطاء الأولوية للعناية بنفسك وقضاء وقتك الخاص.

نصائح مهمة

إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم أثناء حرارة الصيف، فإن هناك بعض النصائح المهمة التي يمكنك اتباعها.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام من أهمّ الوسائل للعناية بصحتنا النفسية ولا يعني ذلك بالضرورة الركض في حرّ الظهيرة.

ابحث عن روتين يناسبك، ومارس الرياضة صباحًا أو مساءً إن رغبت إذا كنت ستمارس الرياضة في الخارج، فتأكد من اتباع نصائحنا المهمة لممارسة الرياضة في الحر.

لا تخف من قول لا

إذا حدث موقف غير مريح أو تمت دعوتك إلى مكان لا ترغب حقًا في الذهاب إليه، فلا تخف من المغادرة أو رفض الدعوة بأدب فالضغط النفسي يزيد الاكتئاب.

في حين أن التفاعل الاجتماعي والتواجد مع الآخرين يمكن أن يفيد صحتنا العقلية، فإن إجبار أنفسنا على مواقف غير مريحة قد يزيد لديك شعور الاكتئاب.