لماذا يجب إبقاء نوافذ سيارتك مغلقة أثناء شحن السيارة الكهربائية؟

رغم أن السيارات الكهربائية تسوق عالميًا كخيار صديق للبيئة، تكشف دراسة جديدة عن جانب آخر مثير للقلق وهي محطات الشحن السريع قد تكون مصدرًا خفيًا لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة.

دراسة أمريكية تكشف حقيقة السيارات الكهربائية

أجرى باحثون من كلية فيلدينغ للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس قياسات في 50 محطة شحن سريع للتيار المستمر (DCFC) وقارنوها بمناطق أخرى.

وركزوا على جسيمات PM2.5 التي تُعتبر شديدة الخطورة لصغر حجمها، إذ تعادل نحو 1/30 من قطر شعرة الإنسان.

نتائج صادمة

أظهرت الدراسة أن أعلى مستويات التلوث تُسجَّل قرب خزانات الطاقة الخاصة بالشواحن، لكنها تنخفض بسرعة مع الابتعاد لمسافة أمتار قليلة. وعلى بعد مئات الأمتار، تختفي الفروقات تقريبًا مقارنةً بالمستويات الطبيعية.

وفي الأرقام:

تركيز الجسيمات الدقيقة في المناطق الحضرية العادية بلغ 7 – 8 ميكروحرام/م³.

على الطرق السريعة ارتفع إلى 10 – 11 ميكروجرام/م³.

في محطات الوقود وصل إلى 12 ميكروجرام/م³.

أما في محطات الشحن السريع فبلغ متوسطه 15 ميكروحرام/م³، مع ذروة مقلقة وصلت إلى 200 ميكروجرام/م³.

وفقًا للدكتورة "يوان ياو" يرجع السبب إلى المراوح المثبتة داخل خزانات الطاقة، والتي تعمل على تبريد المحولات عند تحويل الكهرباء من الشبكة إلى تيار مستمر لشحن البطاريات.

تثير هذه المراوح الغبار والجسيمات الدقيقة في الهواء، ما يجعل محيط المحطات ملوثًا أكثر مما يتوقع.

حذر الدكتور" مايكل جيريت" من أن جسيمات PM2.5 قادرة على التغلغل بعمق داخل الرئتين، وصولًا إلى مجرى الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة. وتزداد الخطورة على مرضى الحساسية والمصابين بأمراض مزمنة.

اقترح الباحثون أن يبقى السائقون داخل سياراتهم مع تشغيل نظام التكييف أثناء الشحن، أو مغادرة المكان مؤقتًا للحصول على هواء أنظف.

كما أوصت البروفيسور ييفانغ تشو بإضافة فلاتر هواء إلى خزانات الطاقة للحد من هذه الانبعاثات.

رغم هذه النتائج، شددت الدراسة على أن السيارات الكهربائية ما زالت تمثل خطوة هائلة نحو تقليل التلوث مقارنةً بالمركبات التقليدية.

فكهربة وسائل النقل تساهم في تحسين جودة الهواء على نطاق واسع، مع الحاجة فقط لمعالجة مشكلة الانبعاثات المحلية من محطات الشحن.