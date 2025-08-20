قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لماذا يجب إبقاء نوافذ سيارتك مغلقة أثناء شحن السيارة الكهربائية؟

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
عزة عاطف

رغم أن السيارات الكهربائية تسوق عالميًا كخيار صديق للبيئة، تكشف دراسة جديدة عن جانب آخر مثير للقلق وهي محطات الشحن السريع قد تكون مصدرًا خفيًا لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة.

دراسة أمريكية تكشف حقيقة السيارات الكهربائية 

أجرى باحثون من كلية فيلدينغ للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس قياسات في 50 محطة شحن سريع للتيار المستمر (DCFC) وقارنوها بمناطق أخرى. 

وركزوا على جسيمات PM2.5 التي تُعتبر شديدة الخطورة لصغر حجمها، إذ تعادل نحو 1/30 من قطر شعرة الإنسان.

نتائج صادمة

أظهرت الدراسة أن أعلى مستويات التلوث تُسجَّل قرب خزانات الطاقة الخاصة بالشواحن، لكنها تنخفض بسرعة مع الابتعاد لمسافة أمتار قليلة. وعلى بعد مئات الأمتار، تختفي الفروقات تقريبًا مقارنةً بالمستويات الطبيعية.
وفي الأرقام:

  • تركيز الجسيمات الدقيقة في المناطق الحضرية العادية بلغ 7 – 8 ميكروحرام/م³.
  • على الطرق السريعة ارتفع إلى 10 – 11 ميكروجرام/م³.
  • في محطات الوقود وصل إلى 12 ميكروجرام/م³.
  • أما في محطات الشحن السريع فبلغ متوسطه 15 ميكروحرام/م³، مع ذروة مقلقة وصلت إلى 200 ميكروجرام/م³.

وفقًا للدكتورة "يوان ياو" يرجع السبب إلى المراوح المثبتة داخل خزانات الطاقة، والتي تعمل على تبريد المحولات عند تحويل الكهرباء من الشبكة إلى تيار مستمر لشحن البطاريات. 

تثير هذه المراوح الغبار والجسيمات الدقيقة في الهواء، ما يجعل محيط المحطات ملوثًا أكثر مما يتوقع.

حذر الدكتور" مايكل جيريت" من أن جسيمات PM2.5 قادرة على التغلغل بعمق داخل الرئتين، وصولًا إلى مجرى الدم، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة. وتزداد الخطورة على مرضى الحساسية والمصابين بأمراض مزمنة.

اقترح الباحثون أن يبقى السائقون داخل سياراتهم مع تشغيل نظام التكييف أثناء الشحن، أو مغادرة المكان مؤقتًا للحصول على هواء أنظف. 

كما أوصت البروفيسور ييفانغ تشو بإضافة فلاتر هواء إلى خزانات الطاقة للحد من هذه الانبعاثات.

رغم هذه النتائج، شددت الدراسة على أن السيارات الكهربائية ما زالت تمثل خطوة هائلة نحو تقليل التلوث مقارنةً بالمركبات التقليدية. 

فكهربة وسائل النقل تساهم في تحسين جودة الهواء على نطاق واسع، مع الحاجة فقط لمعالجة مشكلة الانبعاثات المحلية من محطات الشحن.

السيارات الكهربائية عيوب السيارات الكهربائية شحن السيارة الكهربائية مخاطر شحن السيارات الكهربائية

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

الحادث بالغربية

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا ـ المحلة"

المتهمون

إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بالسلام

المجني عليه

دفع حياته ثمنا لشهامته.. حكاية أحمد شهيد الجدعنة بالمعصرة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

