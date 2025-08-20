استشاري صحة نفسية: ضغوط العمل تؤدي لأمراض مزمنة في هذه الحالات

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن العمل في بيئة غير سليمة وعدم وجود دعم من المحيطين قد ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان، مؤكداً أن ضغوط العمل لا تقتصر فقط على القلق أو اضطرابات النوم، بل قد تتطور إلى أمراض خطيرة.

وأضاف هندي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدم مواجهة ضغوط العمل أو التكيف معها قد يقود إلى الإصابة بالضغط والسكر من النوع الثاني وأمراض القلب، مشيرا إلى أن الأبحاث أثبتت ارتباط بعض أنواع السرطان بضغوط العمل، مثل سرطان الثدي لدى النساء.

أكد أن تراكم الضغوط النفسية والمهنية قد يؤدي إلى أمراض عضال قد تلازم الإنسان مدى الحياة، لافتا إلى أن ضغوط العمل الشديدة قد تتسبب في الذبحات الصدرية وبعض المشاكل الصحية التي قد تنتهي بالوفاة.

وشدد على أهمية التكيف مع بيئة العمل، قائلاً إنه في حال عدم القدرة على حب البيئة المحيطة، يجب على الإنسان أن يجد طريقة للتعايش معها أو خلق مساحة شخصية تجنبه الاحتكاك المباشر مع مصادر الأذى والتنمر.

