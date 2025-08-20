السودان.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في هجوم لميليشيا الدعم السريع

أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين، جراء هجوم للدعم السريع على قرية "الغبشان المرامرة" بولاية شما

وشهدت مدينة الفاشر ، في ولاية شمال دارفور تصعيداً جديداً مع شن قوات الدعم السريع، هجمات مدفعية مكثفة استهدفت الأحياء الغربية ووسط المدينة.

وتصدت قوات الجيش والقوات المشتركة لهذه الهجمات في محاولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وسط تصاعد التوترات، حيث أسفرت هجمات مليشيا الدعم السريع عن أضرار ميدانية متفرقة.

وتتصاعد الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.