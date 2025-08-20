بحث الأوضاع السياسية والأمنية.. مدبولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأفريقي، وكذا تبادل وجهات النظر فيما يخص مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على عمق الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الإفريقي، وعلى التزام القاهرة بدعم مؤسسات العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

هذا، وقد جدد الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لرئيس المفوضية على توليه مهام منصبه، مؤكداً دعم مصر له من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو لها الدول الأفريقية في الأمن والاستقرار والتنمية.