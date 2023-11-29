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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك.. لو عندك هذه الأمراض توقف عن شرب الزنجبيل فورا

الزنجبيل
الزنجبيل

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على علاج التهابات الحلق المتكررة التي تحدث مع تقلبات الطقس، وهناك العديد من الفوائد وعلى الرغم من ذلك فإن الإفراط في استخدامه سواءً في الطعام أو الشراب ، يسبب آثاراً سلبية على صحة الإنسان ويظهر تأثيره المضر على المعدة والضغط والكلي  ، كما يمنع أخذه مع بعض الأدوية وهناك فئات ممنوعة من تناول الزنجبيل  نرصدها وفقاً لموقع every day health


فئات ممنوعة من الزنجبيل

أمراض الكلى:
ينصح الأطباء بتجنب مرضى الكلى من الإفراط في تناول الزنجبيل لأنه يحتوي على مركب يسمى "الكرياتينين"،ومن الممكن أن يسبب إرتفاع ضغط الدم ويؤثر سلبا على الكلي ويؤدي إلى مضاعفات شديدة.

 

المعدة:
استهلاك الزنجبيل يؤدي إلى التهاب المعدة وارتجاع المرئ ويسبب ألم وحرقة فى الصدر
ويسبب حموضة المعدة ويصيب المعدة بالتقلصات والإسهال، مما يشكل ألما كبيرًا.

 

الغدة الدرقية:
وجدت بعض الدراسات أن الزنجبيل يسبب آثارا جانبية مثل التهاب الغدة الدرقية،مما يؤدي إلى تورم أو التهاب الغدة الدرقية وإنتاجها المفرط. ويمكن للتأثيرات المضادة للأكسدة والمثبطة للزنجبيل على معدل الأيض أن تتلف الأغشية التي تحيط بهرمونات الغدة الدرقية في البصيلات وتطلق الهرمون في الدم.

 

مرضى ضغط الدم المنخفض:
ينصح للمرضى الذين يعانون من انخفاض الضغط واضطرابات في ضغط الدم بتجنب تناول الزنجبيل أو شربه، لما له من أضرار صحية على الجسم لأنه يحتوي الزنجبيل على عنصر البوتاسيوم، الذي له تأثير سلباً في خفض ضغط الدم.  


حصوات المرارة:

المرضى الذين يعانون من حصوات على المرارة، الاستهلاك من تناول الزنجبيل تؤدي إلى انقباض القناة الصفراوية، مما يؤثر بشدة على المعدة.

 

مرضى القلب:

يزيد تناول الزنجبيل من تسارع نبضات القلب.
مما يسبب تناول الزنجبيل بكثرة هبوطًا حادًا في الدورة الدموية ،وبالتالي يتفاعل الزنجبيل مع أدوية القلب والأدوية التي تساعد على سيولة الدم، مما يؤثر على صحته.

الزنجبيل اضرار الزنجبيل فئات ممنوعة مرضى الضغط مرضى القلب الكلى

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