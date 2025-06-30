حدث ليلا| إطلاق نار يستهدف رجال إطفاء في أمريكا...الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية

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إيران تستبعد استئناف المفاوضات مع أمريكا وتؤكد التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم



أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الظروف الراهنة لا تسمح باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن طهران لن تقبل بأي مفاوضات تُفرض فيها شروط من الجانب الأمريكي.



سرايا القدس تعلن استهداف نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين



أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار، استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية على حاجز سالم العسكري، شمال غرب جنين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية محلية.

أمريكا.. إطلاق نار يستهدف رجال إطفاء بولاية آيداهو

أعلن حاكم ولاية آيداهو الأمريكية، براد ليتل، أن عددًا من رجال الإطفاء تعرّضوا لهجوم مسلح أثناء محاولتهم السيطرة على حريق اندلع شمال الولاية، في حادث وصفه بأنه "اعتداء مباشر شنيع" على من وصفهم بـ"رجال الإطفاء الشجعان".

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين

انخفضت أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدولار تراجعا بقيمة 26 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي، لينخفض دون الـ 50 جنيها بعد موجات ارتفاعات، بالتزامن مع شن إسرائيل هجمات علي إيران فجر 13 يونيو 2025، والتي استمرت نحو 12 يوما انتهت بإعلان الرئيس الأمريكي اتفاقية لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل .



الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية



أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة على شرق ليبيا التى قد تؤثر على مناطق محدودة من حدودنا الغربية مع تقدم الوقت، لكن ليس بشكل كبير، أما بالنسبه للوضع الجوى على القاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن تسود أجواء مستقرة يصاحبها طقس حار رطب.

بايرن ميونخ يتأهل لمواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية



ضرب نادي بايرن ميونخ الألماني موعدًا قويًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على ملعب “هارد روك” ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

