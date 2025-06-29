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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بربع مليون جنيه.. اعرف تفاصيل وموديلات وأسعار أبرز 5 سيارات بالسوق

تركب عربيه أيه مستعملة
تركب عربيه أيه مستعملة
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري ، الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في شرائها ، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان، وهيونداي إكسيل، شيفروليه أفيو، وفولكس فاجن بولو، وأوبل فيكترا .

رينو لوجان موديل 2016

تستمد سيارة رينو لوجان موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2016

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي إكسيل موديل 1998

تنقل قوة سيارة هيونداي إكسيل موديل 1998 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 370 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي إكسيل موديل 1998

تتوافر سيارة هيونداي إكسيل موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 145 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2010

تمكنت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 من قطع مسافة 365 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أفيو موديل 2010

تأتى سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تباع سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 باللون النبيتي، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 216 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن بولو موديل 1999

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل فيكترا موديل 1995

تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 121 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 1995

سعر سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة رينو لوجان موديل 2016 هيونداي إكسيل موديل 1998 شيفروليه أفيو موديل 2010 فولكس فاجن بولو موديل 1999

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