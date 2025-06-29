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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر شيفروليه كورفيت بـ"الإمارات.. أيقونة السيارات الخارقة

شيفروليه كورفيت 2025
شيفروليه كورفيت 2025
صبري طلبه

تعتبر شيفروليه كورفيت واحدة من أقوى السيارات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء، والتي تمنحها الأفضلية من ناحية التسارع والانطلاق، فضلًا عن تصميمها الرياضي من فئة السوبر كار الخارقة، والتجهيزات الداخلية والخارجية.

محرك شيفروليه كورفيت 2025 

تعتمد السيارة شيفروليه كورفيت على محرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 495 حصانًا، و630 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الدفع الخلفي للعجلات.

شيفروليه كورفيت 2025 

تسارع شيفروليه كورفيت 2025 

تستغرق السيارة شيفروليه كورفيت 2025 مدة زمنية قدرها 2.8 ثانية فقط، للانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 312 كيلومتر/ساعة.

شيفروليه كورفيت 2025 

تجهيزات وتصميم شيفروليه كورفيت

تضم السيارة شيفروليه كورفيت بشاشة عرض للمعلومات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، منظومة عادم مزدوجة، مستشعرات حركة، ردار للرصد، مثبت سرعة مع إمكانية التحكم في أوضاع القيادة، بصمة خارجية، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي.

شيفروليه كورفيت 2025 

ترتكز السيارة شيفروليه كورفيت على جنوط رياضية، ومقدمة ذات مصابيح أمامية تتسم بالشراسة، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4.630 م، و1.934 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.234 م، وقاعدة عجلات بنسبة طول 2.722 م.

شيفروليه كورفيت 2025 

أسعار شيفروليه كورفيت 2025 في الامارات

تقدم السيارة شيفروليه كورفيت 2025 في السوق الإماراتي بسعر يتراوح بين 497,000 درهم و 519,000 درهم.

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