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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| نيسان باترول NISMO موديل 2026

نيسان باترول NISMO موديل 2026
نيسان باترول NISMO موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول NISMO موديل 2026، وتنتمي باترول NISMO لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

نيسان باترول NISMO موديل 2026

وظهرت سيارة باترول عام 195 وهي من أطول السيارات الـSUV، وتم تقديم النسخة المعدلة نيسان باترول NISMO لأول مرة عام 2021، واليوم نقدم إصدار 2026 بأداء وتقنيات محسنة .

أبعاد نيسان باترول NISMO موديل 2026

نيسان باترول NISMO موديل 2026

تأتى سيارة نيسان باترول NISMO موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 5315 مم، وعرض 2035 مم، وارتفاع 1940 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3075 مم .

محرك نيسان باترول NISMO موديل 2026

نيسان باترول NISMO موديل 2026

تستمد سيارة نيسان باترول NISMO موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5600 سي سي، وتنتج قوة 428 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان باترول NISMO موديل 2026

زودت سيارة نيسان باترول NISMO موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي كبير V‑Motion بلمسات كروم داكن ولمسات حمراء مميزة من NISMO، وبها صدادات أمامية وخلفية رياضية، وسقف بتفاصيل ديناميكية، وجنوط مقاس 22 بوصة بلمسة نصف لونية من RAYS، وبها جناح خلفي، ومصابيح ضباب خلفية بـ 7 LEDs مستوحاة من الفورمولا 1، وبها عوادم مزدوجة، وشارات NISMO بارزة .

نيسان باترول NISMO موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة نيسان باترول NISMO موديل 2026  بها، مقاعد رياضية من الجلد بها زخارف ألياف كربون خاصة بـ NISMO، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة ترفيه خلفية مقاس 10.1 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس أمامية مقاس 12.3 بوصة، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا ، ونظام صوتي Bose مكون من 13 سماعة، وشاحن لاسلكي للهواتف، ونظام مراقبة Off‑road للمناطق المحيطة .

نيسان باترول NISMO موديل 2026

ويوجد بـ سيارة نيسان باترول NISMO موديل 2026  ايضا، نظام تحذير وتدخل قبل الاصطدام الأمامي مع كشف المشاة، وتنبيه ومنع مغادرة المسار، وتنبيه النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومثبت سرعة تكيفي، ونظام مراقبة 360 درجة، وبها نظام التحكم بالثبات، ومساعد صعود و نزول التلال، وقفل تفاضلي LSD، وبها إشارات الطوارئ الألية، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات .

شركة نيسان باترول NISMO موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية محرك نيسان باترول NISMO مواصفات نيسان باترول NISMO

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