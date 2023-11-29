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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

كورونا
كورونا

مع تقلبات الجو وبداية الشتاء تنتشر العديد من الأمراض والفيروسات، ومنها فيروس كورونا الذي يظهر بشكل جديد في كل مرة.

لذلك من المهم الحفاظ على الصحة، والحرص على تقوية المناعة بشكل طبيعي وسريع.

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وإليكم طرق طبيعية لرفع المناعة ضد فيروس كورونا 

الماء ضروري لصحة المناعة

لا يزال الماء هو أفضل شيء يمكنك شربه، يختلف كل شخص عن الآخر، لكنه يهدف إلى شرب ثمانية أكواب من الماء سعة 8 أونصات يوميًا، قد يكون من الصعب القيام بذلك، يصاب جسمك بالجفاف بعد ساعات من النوم، لذا اشرب كوبًا من الماء فورًا عند الاستيقاظ، إذا كنت تواجه صعوبة في شرب كمية كافية من الماء، فاضبط تذكيرات على مدار اليوم أو اشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة، يمكن اعتبار الشاي الساخن الخالي من الكافيين جزءًا من رصيدك اليومي من المياه.

ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية المناعة

ممارسة الرياضة ضرورية للوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وللحفاظ على وزنك تحت السيطرة، تساهم التمارين الرياضية أيضًا في نظام المناعة الصحي، فهو يعزز الدورة الدموية الجيدة، مما يساعد جهازك المناعي على القيام بعمله بكفاءة أكبر.

تقليل التوتر لزيادة وظيفة المناعة

يمكن للإجهاد اليومي أن يرهق جهازك المناعي ويستنزف قدرتك على البقاء بصحة جيدة، يمكن للضغوطات اليومية الكبيرة والصغيرة أن تدفع جهازك المناعي باستمرار، ولهذا السبب من المهم تخصيص وقت للرعاية الذاتية، خصص وقتًا كل يوم للقيام بأشياء مختلفة تختلف الرعاية الذاتية من شخص لآخر، يمكن أن يشمل تخصيص وقت للقراءة أو التأمل أو التحدث أو المشي أو ممارسة هواية أو الحصول على تدليك 

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