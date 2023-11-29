يواصل انتصاراته.. تعليق خالد الغندور على فوز الزمالك أمام فيوتشر

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز نادي الزمالك اليوم، الأربعاء، أمام فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء.

وكتب "الغندور"، من خلال حسابه الشخصي “فيسبوك”، "#انتهاء_المباراة : الزمالك يواصل انتصاراته ويهزم فيوتشر 0/2 بأحد مباريات الاسبوع السابع للدوري".

وانتهت احداث مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، والنتيجة تقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلامن بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الاول.