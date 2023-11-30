الشباب والرياضة بأسوان تنظم معرضاً للمنتجات اليدوية بمركز كوم أمبو

أقامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة فى الإدارة العامة للشباب معرضا للمنتجات اليدوية للشباب بمركز شباب مدينة كوم أمبو.

ويأتى ذلك ضمن البرامج والأنشطة الشبابية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتمكين الشباب ) والتي من شأنها تفعيل الدور الإيجابي نحو مساعدة الشباب ممن لديهم المهارات والقدرات المؤهلة لخوض التجربة في النزول إلى سوق العمل ضمن استراتيجية الدولة نحو رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أحد أهداها المنشودة ألا وهو تمكين الشباب.

سوق العمل

وتم تنفيذ فعاليات المعرض بتوجيهات ناصر سليم وكيل الوزارة ،وأفراح سيد وكيل الشباب، وبحضور زياد يس - مدير عام الإدارة العامة للشباب.

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى على أرض زراعيه بقرية العباسية بمساحة ألف و 225 م ، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ قرار إزالة فى المهد لحالة تعدى بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمنطقة الصداقة القديمة بمساحة 150م2.

جهود

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.



وكلف اللواء أشرف عطية رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار المتابعة الدورية والتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة للتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب.

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملة متابعة ميدانية مكبرة إستهدفت منطقة أطلس وشوارع البركة والمطار والسودانية بنطاق حى غرب وأسفرت عن إزالة ورفع 130 حالة إشغال طريق مع تحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة ، مشيراً إلى أن الحملة كانت بإشراف نائب رئيس المدينة وبمشاركة رئيس الحى ، بالإضافة إلى الفنيين والعمال المدعمين بالمعدات والأدوات وسيارات النقل الثقيلة التابعة للوحدة المحلية .

وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأسوان بأن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإطلاق على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو.

أما بالنسبة لليوم الثانى فقد ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو ، وأيضاً 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

وأكد السكرتير العام المساعد على أن هناك متابعة دورية من محافظ أسوان لأعمال أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .