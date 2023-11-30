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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل زيارة معبر رفح.. محافظ شمال سيناء يستقبل وفد البرلمان العربي

وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي في سيناء

استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،وفدا من البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء،في حضور أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.
خلال اللقاء استعرض المحافظ الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلي قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه.

3محاور:

وأكد المحافظ علي أن المساعدات تصل إلي محافظة شمال سيناء عبر ٣ محاور وهي الطريق البري ومطار العريش البحري ومطار العريش الدولي.

بدوره ثمن رئيس البرلمان العربي الدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين .

ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر لمحافظة شمال سيناء علي الجهود المبذولة من أجل الأشقاء الفلسطينيين.

وتتضمن زيارة وفد البرلمان العربي إلي شمال سيناء ،تفقد معبر رفح البري وزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة. 

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برنامج لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في شمال سيناء

سيناء البرلمان العربي وفد معبر

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