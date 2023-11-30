الفلوس مش مشكلته .. تطورات جديدة بشأن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي

مفاجأة جديدة بانتقال صلاح إلى الدور السعودي

قدمت مذيعة موقع صدي البلد ملك ريان تغطية خاصة حول إثارة الجدل التي تدور حول نجم مصر و ليفربول النجم المصري محمد صلاح // فما التفاصيل ؟

كشفت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية عن عقبة قد تقف أمام انتقال نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح ، إلى الدوري السعودي في المستقبل وتحديدًا بعد نهاية الموسم الحالي.. فما هي اللازمة؟

يذكر أن نادي ليفربول قد أعلن يوليو 2022، تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين بعقد ينتهي في 2025.

عقد صلاح الجديد جعله الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث يتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن راتبه في العقد القديم.

ارتبط محمد صلاح خلال الفترة الماضية كثيرًا بإمكانية الانتقال إلى دوري روشن مع وجود اهتمام من قبل الاتحاد وكذلك الهلال في السعودية.

وقدم الاتحاد السعودي عرضًا ماديًا قويًا في الصيف الماضي بمقابل 150 مليون جنيه إسترليني لصالح ليفربول، لكن في النهاية، رفض النادي الإنجليزي رحيله بطلب من المدرب، يورجن كلوب.

كما رفض ليفربول، عرضًا آخر من اتحاد جدة للتعاقد مع صلاح في الانتقالات الصيفية الماضية، وأعلن تمسكه ببقاء نجمه مهما كانت الإغراءات المالية، والتي وصلت إلى 215 مليون جنيه إسترليني على حد وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، سيجدد اتحاد جدة مفاوضاوته مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن النجم المصري أحد أهم أسلحة كلوب في ليفربول خلال السنوات الماضية، وبالتالي، فرحيله لم يكن سهلًا على المدرب الألماني.

بخلاف العرض المالي، وبحسب تقرير شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن هناك عقبة قد تغير من تفكير محمد صلاح وهي أن الدوري السعودي لا يشهد حضور الكثير من الجماهير مثلما يحدث في أوروبا.

ووفقا لتقرير الشبكة، المدرجات في العديد من المباريات شبه خاوية مثل مباراة الوحدة والخليج التي شهدت حضور 447 متفرجًا فقط، وكذلك مباراة الاتفاق وأبها في سبتمبر، حضر في المدرجات حوالي 976 متفرجًا فقط، ومتوسط الحضور مع نصف الفرق في الدوري السعودي لا يتعدى 5000 متفرج.

وترى "إيكو" أن الأندية في الدوري السعودي ربما لديها الأموال الكافية لإنفاقها على التعاقد مع اللاعبين، لكن ليس لديها القدرة على إقناع الجماهير بمشاهدة النجوم، وهذا ما قد يغير من تفكير محمد صلاح في فكرة الرحيل عن ليفربول وأوروبا بشكل عام مع نهاية الموسم الحالي.

في سياق متصل، كشف تقرير صحفي عن رفض اتحاد جدة السعودي الاستسلام في صفقة التعاقد مع محمد صلاح، حيث سيجدد النادي السعودي محاولاته والتقدم بعرض جديد للريدز في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتبت صحيفة «ميرور» أيضا، أنه من المتوقع أن يحاول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التعاقد مع بديل محمد صلاح في حالة رحيله، حيث يرغب كلوب في التعاقد مع نجم نابولي النجيري فيكتور أوسيمين إذا لم يتمكن من إبقاء محمد صلاح في أنفيلد بعد الصيف المقبل

