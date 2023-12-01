داشيا تكشف عن "داستر" 2024 الجديدة كليًا .. صور

ظهرت اليوم النسخة داستر داشيا إلى الأضواء، عبر جيلها الثالث، حيث انطلقت للمرة الأولى في عام 2017، ثم اصدارات الجيل الثاني والتي انطلقت في 2021 باطلالة الفيس ليفت، ولكن الظهور الجديد جاء بالعديد من الفاجأت ابرزها تقنية العمل بالقدرات الكهربائية الهجينة، إلى جانب عدد من التغيرات، ولكن بمفهوم الـ SUV الرياضي.

داشيا داستر 2024

القدرات الفنية للسيارة داشيا داستر 2024

تستمد السيارة داشيا داستر 2024 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات TCE، مع قدرات هجينة والاعتماد على منصة CMF-B، ويتكون محرك السيارة من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى زوج من المحركات الكهربائية بقوة اجمالية 140 حصان، وبطارية سعة 1.2 كيلو وات في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي.

داشيا داستر 2024

وتقدم ايضا بمحرك بنزين TCE ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، مقترن بشاحن تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 130 حصان، و مولد تشغيل هجين خفيف 48 فولت.

داشيا داستر 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة داشيا داستر 2024

تعتمد السيارة داشيا داستر 2024 على شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10 بوصة، حيث تتوسط قمرة القيادة، وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، وشحن لاسلكي للهواتف، واربعة منافذ USB مضيئة.

داشيا داستر 2024

وترتكز السيارة داشيا داستر 2024 على جنوط رياضية، بينما تظهر بمقدمة حادة تتسم بالشراسة، واضاءة LED، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، مع حزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية، بالاضافة إلى تجهيزات الحماية والامان وانظمة المكابح ومساعدة قائد المركبة.