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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كفاية تنمر وربنا هيحاسبني.. مروة عبدالمنعم ترد على الهجوم بسبب حجاب ابنتها

صدى البلد

أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم ارتداء ابنتها للحجاب، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت مروة عبد المنعم صورا برفقة ابنتها، وعلقت قائلة: فخورة ببنتي أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه كفاية بقي تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه.

وتابعت مروة عبد المنعم: "إزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا.

و كانت قد أكدت الفنانة مروة عبد المنعم، أن طلاقها كان أصعب من اتهامها في قضية "الخادمة"، وأنها بعد هذه القضية قررت أن تترك منزلها وتنتقل إلى شقة إيجار، وبعد فترة انفصلت عن زوجها.

وعقبت "مروة عبد المنعم"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن الطلاق له رهبة مثل الموت من وجهة نظرها، موضحة أنها مرت بالعديد من الظروف في ذلك الفترة بداية من موت والدها و قضية الخادمة الخاصة بها نهاية بـ طلاقها.

وأوضحت "مروة عبد المنعم"، أنها الطرف الذي  قرر الانفصال في علاقتها مع زوجها، وبرغم ذلك تأثرت كثيرا، لافتة إلى أن هناك علاقة صداقة تجمعها بطليقها.

وأضافت، أنها مؤمنة أن الله هو الذي وفقها في عملها وأنها ضعيفة في علاقاتها بالوسط الفنى، مُعتبرة أن ذلك ممكن أن يكون هو سبب وقوفها عن العمل حاليا، معقبة: "مبعرفش أسوق لنفسي خالص".

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