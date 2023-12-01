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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في مهرجان شرم الشيخ

زوج الفنانة ريم أحمد يقبل يدها على المسرح بعد تكريمها | فيديو

ريم أحمد وزوجها
ريم أحمد وزوجها

حرص الفنان طه خليفة على استقبال زوجته الفنانة ريم أحمد بعد صعودها على المسرح لتسلم تكريمها في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

وحرص طه خليفة الذي شارك في تقديم حفل ختام مهرجان شرم الشيخ على الاحتفاء بزوجته وتقبيل يدها على المسرح بطريقة رومانسية.

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي في ختام دورته الثامنة التي أقيمت بقصر ثقافة شرم الشيخ أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المختلفة، فكرم أعضاء لجنة مسابقة عصام السيد للعمل الأول  ولجنة المشاهدة والاختيار المخرج محمدالمرسي، وعضو لجنتي الاختيار والمشاهدة وجائزة عصام السيد  الفنانة ريم أحمد،  الأستاذ الدكتور محمد سمير الخطيب.

كما كرم أعضاء مسابقة مصطفي سليم التأليف المسرحي الأستاذ الدكتور سعيد السيابي من سلطة عمان، وعضوي لجنتي مسابقةالتأليف والبحث العلمي الأستاذة  الدكتورة سكينة مراد،  الأستاذ الدكتور سيد الإمام ، وعضو لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي وصاحب الجائزة الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام  ثم منح شهادات تقدير امدربين الورش، وتكريم أعضاء مسابقة محور مسرح الشارع، وهمالمخرج عقباوي الشيخ من الجزائر، والفنانة ارليتا ريكسهابي من كوسوفو، والفنان و المخرج الإماراتي فيصل الدرمكي.

وكرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما الدكتور جونج ونج سون من كوريا الجنوبية ، رئيس لجنة التحكيم، والنجمة الشابة تريزامدران من اسباني، و الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، كما كرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، التي تشكلت من المخرج المصري خالد جلال رئيسا للجنة التحكيم، وعضوية الدكتورة ماريجونا بيكتيشي من كوسوڤو، والفنان القدير ليفيو تشيليو من رومانيا،والفنانة القديرة نادية بوستة من تونس، والفنانة والكاتبة كارين وترفيلد من انجلترا.

شرم الشيخ التأليف المسرحي المخرج مازن الغرباوي الفنانة ريم أحمد شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي شرم الشيخ للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ

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