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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

صدى البلد

أعلنت الفنانة مروة عبد المنعم ارتداء ابنتها للحجاب، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شاهد الفيديو:

ونشرت مروة عبد المنعم صورا برفقة ابنتها، وعلقت قائلة: فخورة ببنتي أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقي تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه.

وتابعت مروة عبد المنعم: "إزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا.

وكانت قد أكدت الفنانة مروة عبد المنعم، أن طلاقها كان أصعب من اتهامها في قضية "الخادمة"، وأنها بعد هذه القضية قررت أن تترك منزلها وتنتقل إلى شقة إيجار، وبعد فترة انفصلت عن زوجها.

وعقبت "مروة عبد المنعم"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن الطلاق له رهبة مثل الموت من وجهة نظرها، موضحة أنها مرت بالعديد من الظروف في ذلك الفترة بداية من موت والدها و قضية الخادمة الخاصة بها نهاية بـ طلاقها.

شاهد الفيديو:

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